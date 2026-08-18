Nomination de Jennifer-Ann Weir à la direction générale de Musées Montréal

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- Le conseil d'administration de Musées Montréal est fier d'annoncer la nomination de Mme Jennifer-Ann Weir au poste de directrice générale. Elle entrera en fonction à la fin du mois d'août.

Gestionnaire au parcours international, Mme Weir cumule près de 25 ans d'expérience au sein des secteurs culturel, événementiel et numérique. Au cours de sa carrière, elle a notamment piloté la présence du Canada à titre de pays à l'honneur en Allemagne et collaboré avec de nombreuses institutions culturelles et muséales d'ici et d'ailleurs.

Jennifer-Ann Weir, nouvelle directrice générale de Musées Montréal. © François Couture

Reconnue pour sa rigueur, sa capacité à mener des projets d'envergure et son leadership mobilisateur, elle aura pour mandat de chapeauter le développement stratégique de l'organisation et d'en assurer le rayonnement. À ce titre, elle dirigera entre autres le déploiement et la réalisation de la phase II du Centre des collections muséales de Montréal, une initiative structurante qui constitue une étape déterminante pour la préservation, la mise en valeur et la visibilité du patrimoine muséal montréalais.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes d'accueillir Jennifer-Ann à la direction générale, souligne Jennifer Dorner, présidente. Son agilité managériale, sa fine compréhension des rouages publics et sa solide expérience dans la conduite de projets d'envergure font d'elle la personne toute désignée pour mener à bien le grand chantier que représente la phase II du Centre des collections muséales de Montréal. »

« C'est un immense honneur de joindre l'équipe de Musées Montréal à un moment aussi charnière de son histoire, affirme Jennifer-Ann Weir. Le projet de la phase II du Centre des collections muséales représente un défi d'infrastructure et de conservation important. Il permettra de doter les lieux muséaux de la métropole d'un espace de premier plan, adapté à leurs besoins actuels. »

La transition est planifiée par le conseil d'administration et accompagnée par Danielle Bergevin, directrice générale sortante, afin d'assurer un passage de relais harmonieux et efficace. Les activités, les services et les engagements de Musées Montréal se poursuivront normalement, sans interruption. Pendant cette période de changement, la présidence et l'équipe de coordination veilleront à garantir la continuité des actions ainsi que le suivi des dossiers.

Le conseil d'administration tient également à souligner la contribution significative de Mme Bergevin pour son leadership et sa capacité de mobilisation au service des membres et du milieu muséal. Nous la remercions pour l'important travail structurant qu'elle a accompli pour l'organisation au cours de la dernière décennie.

À propos de Jennifer-Ann Weir

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en gestion d'organismes culturels de HEC Montréal et d'un baccalauréat en animation et recherche culturelles de l'Université du Québec à Montréal, Jennifer-Ann Weir a aussi complété une formation en communication multimédia à l'Université de San Francisco et une certification en langue allemande du Goethe Institut. Elle poursuit actuellement une maîtrise en administration des affaires à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Son parcours, tant au Québec qu'à l'international, témoigne d'une expertise en direction d'organisations et de projets ainsi qu'en relations publiques. Elle a notamment dirigé MAPP_MTL ainsi que l'organisme d'innovation sociale Un et un font mille. Elle a également été directrice générale adjointe de la présence d'honneur du Canada à la Foire du livre de Francfort (CanadaFBM2020) de 2018 à 2022, en Allemagne.

Au fil de sa carrière, elle a collaboré avec des institutions montréalaises de premier plan, dont MUTEK, le Partenariat du Quartier des spectacles, le Musée McCord, le Musée des beaux-arts de Montréal et La Vitrine culturelle. Elle préside également le conseil d'administration de Transthéâtre de l'artiste Brigitte Poupart depuis 2018 et collabore à la direction générale de la Virée du Saint-Laurent.

À propos de Musées Montréal

Musées Montréal a pour mission de favoriser le rayonnement des musées montréalais par la promotion de leurs activités et la défense de leurs intérêts, ainsi que par le développement de la communication, de l'entraide et de la coopération.

Musées Montréal regroupe près de 50 musées qui sont établis en permanence sur le territoire de la métropole. Ces musées comptent non seulement parmi les plus anciennes institutions culturelles de la Ville, mais elles sont les seules institutions culturelles dont la mission première est de préserver des objets, des lieux, des bâtiments et des traditions qui témoignent de l'identité culturelle de Montréal. Les institutions muséales sont une excellente illustration de la vitalité culturelle montréalaise par leur diversité thématique bien sûr, mais aussi par la créativité dont elles font preuve dans la réalisation d'expériences sensibles et uniques de découverte pour tous les publics. Les musées montréalais favorisent l'inclusion. Ils s'impliquent dans les quartiers culturels dont ils sont partie prenante et ont un impact indéniable dans la vie des Montréalais de tous âges et de toutes origines.

SOURCE Musées Montréal

RENSEIGNEMENTS: Jennifer Dorner, présidente, [email protected]