QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec annonce la nomination de Ian P. Sam Yue Chi à titre de président directeur général. Son entrée en fonction est effective en date d'aujourd'hui.

Fort de 15 ans d'expérience au sein de l'organisation, notamment à titre de Vice-président directeur général, M. Sam Yue Chi succède ainsi à Robert Poëti à la tête de la CCAQ. Ce dernier continuera de jouer un rôle stratégique au sein de la corporation, en occupant désormais les responsabilités de Vice-président des affaires publiques et gouvernementales.

« Ces changements s'inscrivent dans une stratégie élaborée il y a plus de quatre ans visant à conjuguer expérience et expertise. Nous sommes heureux que cette transition naturelle puisse nous permettre de renforcer le leadership de la CCAQ et d'assurer la pérennité et l'efficacité de l'organisation et de l'atteinte de ses objectifs d'affaires et ce, dans l'intérêt de nos membres.

La contribution de Robert Poëti à l'industrie automobile en général et à celle des concessionnaires automobiles a été majeure et nécessaire. Il s'est notamment illustré par son leadership dans l'appui et la défense de nos membres durant la crise sanitaire et nous en sommes profondément reconnaissants.

Aujourd'hui, M. Sam Yue Chi prend les rênes d'une organisation forte et respectée et saura, grâce à son talent, sa fine connaissance du terrain et son expertise, lui donner l'élan nécessaire pour la propulser vers d'autres sommets » a déclaré le Président du conseil d'administration de la CCAQ, M. Denis Breton.

« C'est avec humilité et reconnaissance que j'entre en fonction à titre de PDG de la CCAQ et que je m'inscris dans cette longue lignée de leaders de l'industrie automobile du Québec. Je m'estime chanceux de diriger une organisation pouvant compter sur autant de talents à l'interne et contribuant activement au succès de ses membres. Je compte déployer toutes mes énergies, mes connaissances et ma passion pour assurer le succès de notre mission et le rayonnement de notre industrie. » a ajouté Me Ian P. Sam Yue Chi.

« C'est avec fierté et le sentiment du devoir accompli que je cède les responsabilités de la direction générale à Ian. Il pourra compter sur moi pour l'appuyer dans ses nouvelles fonctions, notamment en ce qui a trait aux affaires publiques et gouvernementales. Je souhaite remercier les administrateurs, les employés et les membres de la CCAQ pour leur confiance et leur dévouement de tous les instants. L'avenir de notre industrie est radieux et je suis optimiste quant à la capacité de notre organisation à y prendre une part active » a conclu Robert Poëti, Vice-président Affaires publiques et gouvernementales.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

SOURCE Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

Renseignements: Antoine Dionne Charest, (514) 583-3382, [email protected]