QUÉBEC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a procédé, lors de la réunion du Conseil des ministres, à la nomination de François Gagnon à titre de directeur général de l'École de technologie supérieure (ÉTS). Monsieur Gagnon y était jusqu'à tout récemment professeur titulaire, directeur de l'Institut pour la résilience et l'apprentissage automatisé et titulaire de la Chaire de recherche industrielle Richard J. Marceau pour les stratégies numériques sans fil pour les pays en développement. Il entrera en fonction le 10 juin pour un mandat de cinq ans.

Détenteur d'un doctorat en génie électrique, Monsieur Gagnon est entré à l'ÉTS en 1991 où il a également occupé les postes de directeur du Département de génie électrique, de directeur du Laboratoire de communication et d'intégration de la microélectronique (LACIME), en plus d'avoir été titulaire de la Chaire de recherche industrielle Ultra Électronique (SCT) en télécommunications sans fil et de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Ultra Électronique SCT en communication sans fil d'urgence et tactique de haute performance.

« Leader inspirant, François Gagnon saura contribuer par son sens du partenariat à mettre à profit toutes les ressources de l'ÉTS. Sa passion pour le génie, pour le milieu de la recherche, ainsi que son vaste réseau de contacts seront des atouts très précieux pour le développement et le rayonnement de son établissement », a déclaré la présidente de l'Université du Québec, Johanne Jean.

