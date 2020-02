Nomination de France Dumont au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

QUÉBEC, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame France Dumont à titre de présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS). Madame Dumont entrera en fonction le 10 février 2020, pour une durée de deux ans.

Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en technique infirmière, d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal et d'une maîtrise en administration des services de santé de l'Université de Montréal, madame Dumont a cumulé une longue expérience clinique et de gestion dans le milieu de la santé et des services sociaux.

Après 11 ans au sein de l'équipe de la Cité de la santé de Laval, de 1979 à 1990, elle travaille pendant plusieurs années pour des directions santé d'entreprises conseil telles que CGO inc. et CGI inc., avant d'obtenir en 2012 le poste de directrice générale adjointe du Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes. En 2015, elle devient directrice générale adjointe santé physique, enseignement et recherche du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, puis, en 2016, directrice adjointe de la Direction des services hospitaliers du ministère de la Santé et des Services sociaux, poste qu'elle occupe actuellement.

Citations :

« Forte de sa longue carrière dans le milieu de la santé, tant du côté clinique qu'administratif, et notamment dans le milieu des soins infirmiers, madame Dumont a une fine connaissance des enjeux réels vécus sur le terrain hospitalier, de même qu'une expérience approfondie en gestion de notre réseau. Voilà pourquoi je suis persuadée qu'elle constitue un atout indéniable pour le CISSS de l'Outaouais, où elle mettra à contribution son expertise et toutes les aptitudes de leadership nécessaires à bien soutenir cette organisation, au bénéfice des gens de la région. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Alexandre Lahaie, Attaché de presse de la ministre de la Santé et des Services sociaux, 450 210-1789