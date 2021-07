Nomination de Eve Paré à la tête de l'ADISQ

MONTRÉAL, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'ADISQ est heureux d'annoncer la nomination de Eve Paré à titre de vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale de l'ADISQ à compter du 7 septembre prochain. Elle succédera ainsi à Solange Drouin qui, après trois décennies à la barre de l'organisation, a annoncé, plus tôt cette année, son départ. Madame Drouin demeurera en poste jusqu'au 4 septembre, puis elle restera disponible auprès de l'équipe jusqu'en décembre 2021 pour assurer une transition harmonieuse de l'ensemble des dossiers.

« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de madame Paré, dont l'expérience en gestion, en gouvernance et en défense des intérêts dans le milieu associatif est riche et variée. Au cours des dernières années, Eve Paré a été à la barre d'une association confrontée à des défis présentant des similitudes avec ceux se posant au milieu de la musique. Son regard expérimenté, mais nouveau sur notre industrie ainsi que son leadership seront de précieux atouts pour notre association. », a déclaré le président de l'ADISQ, Philippe Archambault.

« Je remercie le conseil d'administration pour la confiance qu'il me témoigne en me confiant les rênes de l'ADISQ. Grâce au travail de Solange Drouin et de l'équipe chevronnée en place, je reprends le flambeau d'une organisation solide et crédible. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fébrilité que j'entreprends ce nouveau défi! Grande amatrice de musique et de spectacles, je me réjouis particulièrement de pouvoir mettre à profit les connaissances et compétences acquises au cours de ma carrière au bénéfice d'une industrie culturelle qui se trouve aujourd'hui face à des défis aussi grands que stimulants. », a affirmé Eve Paré.

Une gestionnaire avec une longue feuille de route en gestion et en affaires publiques

Formée en Sciences économiques (UQAM, 1999 & 2001), en administration publique (ENAP, 2008) et en responsabilité sociale des organisations (UQAM, 2020), Eve Paré a occupé la fonction de présidente-directrice générale pour l'Association des hôtels du Grand Montréal au cours des neuf dernières années. Elle s'y est démarquée par son leadership et sa rigueur. Elle a notamment piloté l'épineux dossier de l'hébergement illégal, qui s'est conclu en mai 2020 par l'adoption d'un cadre réglementaire strict, qui encadre la location touristique d'appartements. Au fil des ans, elle a su se bâtir un impressionnant réseau et s'impliquer sur divers conseils d'administration tels que Tourisme Montréal, Montréal en Lumière, le Parc Olympique et l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.

Auparavant, elle a travaillé à divers titres au sein d'une grande variété de secteurs économiques dans le milieu associatif, soit à l'Association des professionnels en construction d'habitations du Québec (2000-2004), avec les Producteurs laitiers du Canada (2004-2007) et avec les éleveurs de porcs du Québec (2007-2013).

SOURCE ADISQ

Renseignements: Relations de presse : Marie-Julie Desrochers, [email protected], 438 872-7282

Liens connexes

http://www.adisq.com/