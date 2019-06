Nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration de Puamun Meshkenu

Ricky Fontaine a occupé de nombreux postes de cadres de haut niveau au sein d'organisations nationales, régionales et locales, tant dans le secteur privé que dans les secteurs public, parapublic et non gouvernemental. Il est originaire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam.

« Leurs expertises, leurs compétences et leur sens de l'engagement seront des atouts précieux pour contribuer à la croissance de notre organisme et y assurer sa continuité. Notre organisation est privilégiée de pouvoir compter sur des personnes de calibre telles que Denis Bouchard et Ricky Fontaine. », souligne le Président de Puamun Meshkenu, le Dr Stanley Vollant.

Nous en profitons pour remercier M. Bouchard et M. Fontaine de leur implication et leur souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe du conseil d'administration.

Puamun Meshkenu tient à souligner l'immense travail des administrateurs sortant du Conseil d'administration. Madame Geneviève Desbiens est l'une des fondatrices de Puamun Meshkenu et a occupé la fonction de secrétaire-trésorière depuis 2016. Madame Marie-Ève Cotton était membre du conseil d'administration depuis 2017. Merci à Madame Desbiens et Madame Cotton pour leur contribution à l'organisation.

À propos de Puamun Meshkenu

Puamun Meshkenu (Chemin des mille rêves) est un organisme à but non lucratif (OBNL) créé par le Dr Stanley Vollant. Cet organisme est la continuité du projet Innu Meshkenu, débuté en 2010, qui a marqué de façon fondamentale la vie de nombreux jeunes autochtones et créé un mouvement structurant pour l'ensemble des communautés autochtones du Québec. Sa mission est d'inspirer et d'appuyer les membres des communautés autochtones afin qu'ils tracent leur propre chemin des mille rêves (« Puamun Meshkenu » en Innu) de façon holistique, soit mentalement, spirituellement, physiquement et émotionnellement. Pour information : www.puamun.com

SOURCE Puamun Meshkenu - Chemin des mille rêves

Renseignements: Véronique Rankin, dg@puamun.com, 581-745-2101