TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com/fr

L'entreprise annonce les résultats de l'élection des administrateurs

MISSISSAUGA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) a annoncé aujourd'hui la nomination de Curtis Frank au poste de président et chef de la direction. M. Frank, dont la carrière impressionnante au sein des Aliments Maple Leaf s'étale sur plus de deux décennies, prend la relève de Michael McCain, qui occupait le poste de chef de la direction depuis 25 ans. Cette transition marque la dernière étape d'un plan de relève détaillé qui a été annoncé l'année dernière et qui prévoit le maintien de M. McCain au poste de président-directeur du conseil d'administration.

« Je suis incroyablement fier et honoré de diriger cette grande entreprise alimentaire canadienne, a déclaré M. Frank. Depuis mon enfance dans une ferme de la Saskatchewan jusqu'à ma carrière chez les Aliments Maple Leaf, l'alimentation et l'agriculture ont toujours été au cœur de ma vie. J'ai eu la chance de travailler avec Michael qui m'a encadré. Leader passionné et visionnaire, il a fait des Aliments Maple Leaf une entreprise alimentaire canadienne emblématique qui suscite l'admiration à l'échelle mondiale. Fort de cet héritage, je suis ravi et enthousiaste à l'idée de guider l'entreprise dans cette nouvelle étape, alors que nous misons sur nos marques principales, tirons parti de nos actifs de calibre mondial et devenons un chef de file en matière de développement durable, sans jamais oublier notre culture et nos valeurs de leadership. »

« Curtis est un leader remarquable, a déclaré M. McCain. Il se distingue dans toutes les dimensions de nos valeurs de leadership et possède une feuille de route impressionnante grâce à sa capacité extraordinaire à tisser des liens avec les autres. Il peut compter sur le soutien indéfectible de tous les membres de ma famille, qui resteront étroitement liés aux Aliments Maple Leaf en tant qu'actionnaires propriétaires-exploitants. Curtis et moi avons effectué une transition méticuleuse; il connaît maintenant tous les tenants et aboutissants de l'entreprise. Il mérite ce rôle et poursuivra notre objectif avec passion. Je sais que son mandat d'envergure à la tête des Aliments Maple Leaf se traduira par des réalisations étonnantes. »

Plus tôt aujourd'hui, l'entreprise a également tenu son assemblée annuelle des actionnaires, au cours de laquelle tous les administrateurs du conseil d'administration ont été élus. Voici les résultats du vote :

Nom des directeurs Vote en faveur - Nombre d'actions Vote en faveur - Pourcentage d'actions Vote contre - Nombre d'actions Vote contre - Pourcentage d'actions W. E. Aziz 102 428 142 99,27 % 752 884 0,73 % R. G. Close 95 322 299 92,38 % 7 858 727 7,62 % T. P. Hayes 95 400 794 92,46 % 7 780 232 7,54 % K. N. Lemon 102 938 346 99,76 % 242 680 0,24 % A. G. Macdonald 103 082 514 99,90 % 98 512 0,10 % L. Mantia 102 988 782 99,81 % 192 244 0,19 % J. W. F. McCain 102 932 864 99,76 % 248 162 0,24 % M. H. McCain 101 746 349 98,61 % 1 434 677 1,39 % B. Newlands Campbell 102 987 752 99,81 % 193 274 0,19 %



À la suite de la réunion, et dans le cadre de sa nomination en tant que président et chef de la direction, M. Frank a également été nommé au conseil d'administration, tandis que Michael McCain a été nommé président-directeur et que Tom Hayes a été nommé administrateur indépendant principal.

Toutes les autres résolutions de l'assemblée ont été approuvées par les actionnaires. Celles-ci comprennent :

le renouvellement du mandat de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeurs de l'entreprise (92,92 % des votes exprimés en faveur);

la résolution consultative sur l'approche des Aliments Maple Leaf en matière de rémunération des cadres (96,44 % des votes exprimés en faveur).

Au total, 103 417 040 actions ordinaires ont été exercées lors de l'assemblée, ce qui représente 84,61 % du nombre total d'actions ordinaires en circulation de l'entreprise. Un rapport complet sur les résultats du vote est disponible sous le profil des Aliments Maple Leaf de SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« les Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre ayant comme vision d'être la première entreprise spécialisée en produits de protéines durables de la planète. Elle fabrique de façon responsable des produits alimentaires sous des marques de premier plan, comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections de Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, LightlifeMD, Field RoastMC et Swift®. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: [email protected]