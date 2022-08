Nomination de Bruno Ronfard à la direction générale de Kéroul

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - La présidente du conseil d'administration de Kéroul, madame Isabelle Ducharme, est heureuse d'annoncer la nomination de monsieur Bruno Ronfard au poste de directeur général de l'organisme. Il a pris ses fonctions ce lundi 22 août 2022.

« Je suis ravie d'accueillir Bruno Ronfard à la direction générale de Kéroul, son expertise sera très appréciée pour développer la mission de notre organisme et ses projets. Je suis certaine que c'est la naissance d'une très belle collaboration », indique Isabelle Ducharme.

Préalablement directeur général de Pearson ERPI, éditeur de ressources imprimées et numériques du préscolaire à l'universitaire. Bruno Ronfard a travaillé sur les enjeux d'accessibilité numérique en éducation. Il a aussi été directeur de la formation à distance à la Faculté de l'Éducation permanente de l'Université de Montréal et a occupé plusieurs postes en gestion dans les domaines de la communication et de la formation. Bénévole pendant plusieurs années au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM), il en est aujourd'hui membre du CA et trésorier.

« Je suis très heureux de me joindre à une équipe aussi expérimentée dans le but de faire grandir encore Kéroul afin que le Québec et ses richesses touristiques et culturelles soient accessibles à tous », souligne Bruno Ronfard.

À propos de Kéroul

Interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme du Québec en matière d'accessibilité, Kéroul vise à rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes handicapées depuis plus de 40 ans. Il possède une base de données de plus de 4000 établissements certifiés en fonction de leur niveau d'accessibilité, accompagne des organisations dans l'amélioration de leurs infrastructures et services, forme le personnel de première ligne, et gère le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) confié par le ministère du Tourisme.

SOURCE Kéroul

