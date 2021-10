Nomination d'une nouvelle vice-présidente à la Commission des services juridiques

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Me Daniel LaFrance, président de la Commission des services juridiques (CSJ), est heureux de vous annoncer que le Conseil des ministres a nommé, à sa réunion de mercredi, Me Nadine Koussa au poste de vice-présidente de la CSJ à compter du 15 novembre prochain.

Me Koussa est présentement avocate en droit du travail et de l'emploi. Elle œuvre au sein du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur s.e.n.c.r.l. à Laval. Elle est diplômée en droit de l'Université Sherbrooke et membre du Barreau depuis 2010.

« L'expérience, les compétences et les grandes habiletés de communication et de vulgarisation de Me Koussa contribueront assurément au réseau d'aide juridique », a souligné Me LaFrance.

Me Koussa succèdera à Me Daniel LaFrance qui a été nommé président de la CSJ le 28 août 2021.

À propos de la Commission des services juridiques

La Commission des services juridiques est l'organisme chargé de l'application de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec. L'aide juridique peut être accordée à toute personne financièrement admissible dans les champs d'activités suivants : droit administratif, carcéral, civil, criminel, familial, de la jeunesse (protection de la jeunesse et justice pénale pour les adolescents), droit de l'immigration, de la santé et droit social. Elle est également l'organisme chargé d'offrir le Service d'aide à l'homologation (SAH) et le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA).

