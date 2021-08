Nomination d'un nouveau président à la Commission des services juridiques

MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Me Yvan Niquette, président de la Commission des services juridiques (CSJ), est très heureux de vous aviser que le Conseil des ministres a nommé, à sa réunion de ce jour, Me Daniel LaFrance au poste de président de la CSJ à compter du 28 août prochain. Me LaFrance est présentement vice-président de la CSJ. Il a occupé le poste de Secrétaire de la CSJ de 2013 à 2016. À compter de 1995, il a été à l'emploi du Centre communautaire juridique de Montréal où, de 2004 à 2013, il a été directeur du bureau d'aide juridique Droit criminel et pénal.

« Me LaFrance a fait carrière à l'aide juridique. Il est déjà impliqué dans les dossiers en cours et connaît bien les enjeux. L'accès à la justice et la défense des plus vulnérables sont au cœur de ses priorités. Un choix judicieux et une belle marque de confiance du ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, qui confie la gouverne du régime d'aide juridique à un avocat issu du réseau » a déclaré Me Yvan Niquette.

Me LaFrance succèdera à Me Yvan Niquette qui a choisi de relever de nouveaux défis. Me Niquette agit à titre de président de la CSJ depuis août 2016.

À propos de la Commission des services juridiques

La Commission des services juridiques est l'organisme chargé de l'application de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques au Québec. L'aide juridique peut être accordée à toute personne financièrement admissible dans les champs d'activités suivants : droit administratif, carcéral, civil, criminel, familial, de la jeunesse (protection de la jeunesse et justice pénale pour les adolescents), droit de l'immigration, de la santé et droit social. Elle est également l'organisme chargé d'offrir le Service d'aide à l'homologation (SAH) et le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (SARPA).

