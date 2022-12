Nomination d'un nouveau directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale

QUÉBEC, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les membres de l'Assemblée nationale ont nommé, ce matin, un nouveau directeur général des élections et président la Commission de la représentation électorale. Il s'agit de M. Jean-François Blanchet, qui est actuellement directeur des opérations électorales et adjoint au directeur général des élections. Il occupera ses nouvelles fonctions à compter du 16 janvier 2023.

M. Jean-François Blanchet, nommé au poste de directeur général des élections du Québec le 9 décembre 2022. © Élections Québec, 2018. (Groupe CNW/Élections Québec)

« Je suis honoré d'avoir été désigné par les membres de l'Assemblée nationale pour occuper ce poste important au sein de notre société. Je m'engage à remplir mes fonctions avec humilité et dans la plus grande impartialité afin d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections québécoises. Je tiens également à souligner le travail exceptionnel réalisé par M. Pierre Reid au cours des sept dernières années. Travailler aux côtés de cet homme humain, engagé et consciencieux a été stimulant; son importante contribution m'inspire un grand respect », a déclaré M. Blanchet.

Notes biographiques de M. Jean-François Blanchet

M. Blanchet travaille à Élections Québec depuis plus de 33 ans. Il a été nommé directeur des opérations électorales et adjoint au directeur général des élections en avril 2015. Précédemment, il a travaillé pendant 25 ans dans le domaine des technologies de l'information liées au domaine électoral, où il a occupé des postes de direction pendant 10 ans. Sur la scène internationale, M. Blanchet a participé à une dizaine de missions d'observation électorale et d'échange de bonnes pratiques, plus récemment en Roumanie (avril 2016) et au Niger (avril 2017).

Fin d'un mandat bien rempli pour Pierre Reid

M. Pierre Reid a tenu à témoigner son appui au nouveau directeur général des élections : « Je suis très heureux de cette nomination, qui reconnaît l'expertise d'une personne qui a œuvré au sein de l'institution pendant toute sa carrière. J'ai travaillé en étroite collaboration avec M. Blanchet au cours de mon mandat et nous avons développé une grande complicité. »

Le 11 juin 2015, l'Assemblée nationale du Québec nommait M. Pierre Reid à titre de directeur général des élections. Son mandat de sept ans s'amorçait le 12 juillet 2015. Il lui aura permis de superviser l'organisation et la tenue des élections générales de 2018 et de 2022. Animé par un grand désir de rendre la démocratie accessible et de motiver la population à y prendre part, M. Reid laissera une empreinte durable au sein d'Élections Québec. Sous sa gouverne, l'institution a créé de nombreux projets d'éducation à la démocratie en vue de stimuler la participation électorale. M. Reid a également collaboré à l'évolution des lois électorales municipales et provinciales en participant à de nombreuses commissions parlementaires. Grâce à son initiative, Élections Québec a entrepris, en 2018, une étude sur l'introduction partielle ou complète du vote par Internet à tous les paliers électifs. Ces travaux se poursuivent, puisqu'un premier projet pilote pourrait être réalisé lors des élections municipales de 2025. Près des gens, M. Reid a créé deux comités de citoyens afin de mieux comprendre les besoins de la population et ses attentes envers le système démocratique du Québec : la Table citoyenne et le Comité accessibilité. Ces comités demeureront de précieux outils de consultation pour l'institution.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections ainsi que de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. En plus d'assurer le bon déroulement des élections provinciales, Élections Québec appuie les municipalités et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. L'institution veille également à l'application des règles sur le financement politique à tous les paliers électifs et agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

