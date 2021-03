Nomination d'un nouveau directeur général au Mouvement national des Québécoises et Québécois

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) ainsi que ses Sociétés membres sont heureux d'annoncer la nomination d'un tout nouveau directeur général à la tête de l'organisation, M. Simon Bissonnette. Il succède ainsi à Martine Desjardins qui occupait ce poste depuis 2017.

Depuis les débuts de sa longue carrière, M. Bissonnette œuvre pour l'avancement du Québec. Gestionnaire d'expérience, il cumule plus de 20 ans dans des rôles de direction, au sein de moyennes et de grandes organisations. Après avoir œuvré plus de 15 ans dans le monde politique, M. Bissonnette s'est consacré depuis à notre culture et notre patrimoine. Il a notamment été directeur général de la Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil, qu'il a réussi à sauver et à ouvrir au public. Il a par la suite consacré ses énergies à sauvegarder de grands pans de l'histoire du Québec, enfouis parmi moults trésors dans les archives et le patrimoine des communautés religieuses du Grand Montréal.

« Je suis très heureux de rejoindre les rangs du Mouvement national des Québécoises et des Québécois et je remercie le conseil d'administration pour sa confiance. La mission du Mouvement rejoint précisément l'ensemble des valeurs et des passions qui animent ma vie personnelle et professionnelle. Notre histoire, notre langue, notre culture et notre patrimoine feront désormais partie de mon quotidien et je ressens un profond privilège à pouvoir ainsi servir le Québec » a déclaré Simon Bissonnette, directeur général du MNQ.

« C'est avec un grand bonheur que nous accueillons notre nouveau directeur général. M. Bissonnette saura certes mettre à profit son expérience au sein de notre organisation tout en agissant comme rassembleur auprès des Sociétés membres qui composent notre vaste réseau. La dynamique équipe de la permanence, nos 19 Sociétés membres, le Conseil d'administration et moi-même lui souhaitons la bienvenue » a déclaré à son tour, Thérèse David, présidente du MNQ.

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

