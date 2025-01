Andrew Halford dirigera la présence et l'impact grandissants de l'entreprise au Canada

PLANO, Texas, 24 janvier 2025 /CNW/ - Le chef d'entreprise Andrew Halford a été nommé associé directeur, Canada, pour Fortium Partners, le principal fournisseur de technologie en tant que service. M. Halford tire parti des connaissances acquises au cours de plus de 25 ans de carrière dans le domaine du commerce de détail et des télécommunications, en offrant une compréhension approfondie de la technologie et du comportement des consommateurs aux entreprises qui mettent au point des canaux de commerce électronique et des produits numériques.

Nous nous consacrons à notre modèle de technologie en tant que service et à l'incidence de nos dirigeants accrédités en tant que chefs des technologies de l'information, chefs de la sécurité de l'information et chefs de la technologie, a déclaré Burke Autrey, chef de la direction et associé commandité de Fortium Partners. « Andrew sera le premier à occuper le poste d'associé directeur pour le Canada avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme pour recruter de nouveaux partenaires tout en offrant un service à la clientèle exceptionnel. Nous sommes ravis de son leadership assuré qui favorisera une croissance remarquable de notre pratique partout au pays. »

Plus récemment, Andrew a occupé le poste de vice-président, Technologies de l'information pour La Source, un détaillant de technologie de premier plan reconnu pour son service personnalisé en ligne et en magasin. Il a fait la promotion de la modernisation des TI à l'échelle de l'entreprise, mis en place un programme de sécurité complet et mis au point des solutions personnalisées de gestion des risques critiques. Il a perfectionné ses compétences en gestion chez Bell Canada (TSX : BCE), où il a supervisé les systèmes sans fil pour le secteur de la vente au détail, la qualité des logiciels et les programmes de gestion du changement.

« Tout au long de ma carrière, j'ai mis l'accent sur l'expérience numérique et le déploiement intelligent de la technologie pour favoriser le changement », a déclaré Andrew Halford. « Misant sur un groupe diversifié de professionnels chevronnés des TI au Canada et aux États-Unis, Fortium Partners offre à la fois une perspective stratégique et une exécution tactique sur des questions techniques. Je suis prêt à bâtir une communauté solide d'associés talentueux à l'échelle du Canada. »

Andrew s'est joint à l'entreprise en 2023 à titre d'associé axé sur la transformation des activités, la mise en œuvre de la planification des ressources de l'entreprise et le parcours client (expérience client/expérience utilisateur). Il détient un baccalauréat en études environnementales de l'Université de Waterloo. Bénévole actif au sein de la collectivité, il siège au conseil d'administration de l'Ontario Sustainable Energy Association.

Fortium Partners, le principal fournisseur de leadership technologique, est un groupe d'experts composé de chefs de l'information, de chefs de la technologie et de chefs de la sécurité de l'information. Les partenaires règlent les défis stratégiques et techniques tout en servant des entreprises publiques et privées, en dirigeant des équipes de projet spécialisées et en fournissant des ressources de leadership opérationnel pour des postes liés à la technologie. Chaque partenaire de Fortium possède plus de 25 ans d'expérience professionnelle, et plus récemment dans un poste de haute direction. Pour en savoir plus, visitez le www.fortiumpartners.com.

