Nomination d'un ami de Simon Jolin-Barrette comme juge : de sérieuses questions qui demeurent sans réponses

QUÉBEC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, est d'avis que la nomination d'un proche ami du ministre de la Justice à titre de juge soulève de sérieuses questions sur le plan de l'éthique et de la transparence. Il souhaite également que toute la lumière soit faite sur la nomination d'un avocat de Longueuil pour un poste à Sept-Îles après avoir annulé un premier appel de candidatures. Si les informations alléguées se confirment, il constate qu'il s'agira d'un nouvel élément à ajouter à la liste des promesses brisées par la CAQ, qui s'est engagée à maintes reprises, tant en campagne électorale qu'une fois au pouvoir, à mettre fin aux nominations partisanes. « Il faut que le gouvernement arrête de donner des jobs à ses chums! » C'est ce que Simon Jolin-Barrette disait à répétition aux libéraux alors qu'il siégeait dans l'opposition et il s'était personnellement engagé à déposer un projet de loi à cet effet. Non seulement la CAQ n'a jamais respecté son engagement, mais jamais on n'a vu autant de nominations partisanes, dans tous les domaines. Le ministre doit s'expliquer sur cette autre promesse solennelle brisée », a déclaré d'emblée Paul St-Pierre Plamondon.

Le chef péquiste demande à Simon Jolin-Barrette de s'expliquer rapidement afin de ne pas miner la confiance du public envers l'administration de la justice. « Il y a de sérieuses questions qui se posent, dans la mesure où on ne sait toujours pas si le ministre a formellement divulgué son conflit d'intérêts lorsqu'il a fait sa recommandation au conseil des ministres. Nous lui demandons de dévoiler rapidement cette information, preuves à l'appui », a poursuivi le chef du Parti Québécois.

Paul St-Pierre Plamondon rappelle également que ces allégations sont troublantes dans le contexte où la CAQ a effectué des dizaines de nominations partisanes depuis son arrivée au pouvoir en 2018. En mars 2017, Simon-Jolin Barrette affirmait ceci : « Il faut mettre un terme aux nominations partisanes, dont le Parti libéral est le maître incontestable. Si le gouvernement Couillard n'est pas prêt à poser des gestes nécessaires, un gouvernement de la CAQ le fera une fois élu, en octobre 2018 ». Il ajoutait ceci : « il est urgent rétablir la confiance des Québécois envers nos institutions démocratiques. Cette confiance est de plus en plus effritée ». Une fois élu, en octobre 2018, Simon Jolin-Barrette avait promis de déposer comme premier projet de loi une loi pour mettre fin aux nominations partisanes immédiatement, et ce, avant même la pause de Noël. « Non seulement la CAQ n'a pas respecté sa promesse et il s'agit d'une énième promesse brisée sur un sujet fondamental, mais elle fait pire que le PLQ en matière de nominations partisanes. » a conclu le député de Camille-Laurin.

Le Parti Québécois souhaite rappeler les différentes nominations partisanes qui ont eu lieu depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ.

2019

Catherine Loubier nommée Déléguée du Québec à New York . Elle était directrice de cabinet adjointe du Premier ministre.

Guy Leblanc nommé PDG d'Investissement Québec. Il est un ami personnel du ministre Pierre Fitzgibbon

2020

Denis Dolbec nommé à la présidence de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Il était le directeur de cabinet du ministre Eric Girard .

Marie-Eve Bédard nommée sous-ministre adjointe à la Santé. Elle était au cabinet du ministre Christian Dubé.

Alain Sans Cartier nommé sous-ministre à l'Éducation. Il était directeur de cabinet à l'ADQ.

Stéphane Le Bouyonnec nommé sous-ministre au Conseil exécutif. Il était président de la CAQ et député de la CAQ

2021

Nathalie Verge nommée sous-ministre à la Culture. Elle était directrice des communications à la CAQ.

Marie Grégoire est nommée PDG de BanQ. Elle était députée de l'ADQ.

2022

Audrey Murray nommée sous-ministre au Tourisme. Elle était candidate de la CAQ dans Maurice-Richard en 2022.

2023

Emmanuelle Géhin nommée PDG de Recyc-Québec. Elle était conseillère politique au cabinet du ministre Benoit Charette .

Caroline Saint-Hilaire nommée à l'OIF. Elle était candidate de la CAQ dans Sherbrooke en 2022

Charles-Olivier Gosselin nommé juge. Il est un ami personnel du ministre Simon Jolin-Barrette.

Isabelle Mignault nommée sous-ministre à la Sécurité publique. Elle était au cabinet de la ministre Nadine Girault

