NOMINATION D'ISABELLE BOUDREAULT AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE DU BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le Bureau de la sécurité privée (BSP) est heureux d'annoncer la nomination de madame Isabelle Boudreault au poste de directrice générale, succédant ainsi à monsieur Claude Paul-Hus.

Avant de se joindre au BSP, madame Boudreault occupait le poste de Directrice des enquêtes sur la criminalité financière et la cybercriminalité à la Sûreté du Québec. Elle a accumulé plus de 30 ans d'expérience au sein de cette institution québécoise, occupant divers postes stratégiques, notamment dans les domaines du contrôle des armes à feu et des explosifs, des mesures d'urgence, de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, de l'application des règles contractuelles, de la discipline interne et des ressources informationnelles.

« Avec sa vaste expérience, sa formation et son leadership, Madame Boudreault possède tous les atouts pour relever, aux côtés de l'équipe, les défis actuels du BSP et ainsi contribuer non seulement à la protection du public, mais également à la confiance envers les acteurs de la sécurité privée au Québec », a déclaré Monsieur Claude Sarazin, président du conseil d'administration du BSP.

Sous la gouverne de sa nouvelle directrice générale, le BSP continuera de travailler en étroite collaboration avec les différents partenaires de l'industrie de la sécurité privée et de renforcer la collaboration entre les acteurs de la sécurité au Québec.

Remerciements

Le Bureau de la sécurité privée tient à remercier et saluer chaleureusement monsieur Claude Paul-Hus pour sa précieuse contribution en tant que directeur général, une fonction qu'il a occupée pendant plus de 8 ans.

À propos du Bureau de la sécurité privée

Le Bureau de la sécurité privée est l'organisme d'autoréglementation régissant l'industrie de la sécurité privée au Québec, et plus précisément les six grands secteurs définis à l'article 1 de la LSP. De par sa mission, qui est de veiller à la protection du public, le BSP voit à l'application de la LSP et de ses règlements, délivre des permis d'agents et d'agences dans les six catégories assujetties à la LSP, traite les plaintes reçues, favorise la cohérence des actions des intervenants de la sécurité privée avec celle des intervenants de la sécurité publique et donne son avis au ministre de la Sécurité publique sur toute question que celui-ci peut lui soumettre en matière de sécurité privée.

SOURCE Bureau de la sécurité privée

Renseignements: Contact média : Ameline Serre, MERCURE Conseil, 438.448.5767, [email protected]