Nomination d'Isabel Roussin-Collin au poste de présidente-directrice générale adjointe de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

QUÉBEC, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Isabel Roussin-Collin à titre de présidente-directrice générale adjointe de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. Madame Roussin-Collin entrera en fonction aujourd'hui, le 13 juillet, pour un mandat d'une durée de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Laurentienne en Ontario et d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, madame Roussin-Collin possède une riche expérience d'une trentaine d'années dans le domaine de la santé. Au début de sa carrière, elle a été officier en soins infirmiers au sein des Forces armées canadiennes, puis a successivement occupé les postes de directrice de la pratique professionnelle et de directrice des programmes, réadaptation, médecine et soins ambulatoires à l'Hôpital Monfort. Depuis 2005, elle a cumulé plusieurs fonctions à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. Elle devient d'abord chef de l'unité coronarienne, puis directrice adjointe des soins infirmiers de 2006 à 2009 et directrice des soins infirmiers de 2009 à 2010. Elle occupa ensuite le poste de directrice des programmes clientèles pendant plus de six ans. Depuis mars 2016, elle agissait à titre de directrice générale adjointe et directrice de la qualité, de l'évaluation et de l'éthique.

Citation :

« Ayant occupé plusieurs postes stratégiques au sein de l'équipe de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, madame Roussin-Collin se distingue par son leadership mobilisateur et sa gestion collaborative et axée sur les résultats. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Elle saura apporter le soutien nécessaire à l'équipe de direction afin d'offrir aux usagers des soins d'une grande qualité et également contribuer au rayonnement de cette institution qui se distingue par son expertise et ses innovations. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Mylène Dalaire, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 802-3923