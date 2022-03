Diplômée de la Williams School of Business and Economics de l'université Bishop en marketing et en finance, Ann Carolyn compte plus de 15 ans d'expérience en management et marketing. Elle a œuvré dans les secteurs de l'alimentation, de la santé, des produits de consommation (CPG) et de la vente au détail. Dans ce rôle, elle dirigera l'équipe nationale en assumant notamment les chantiers de planification stratégique, tout en favorisant le développement des approches créatives pour la prestigieuse clientèle de la firme.

Au cours de sa carrière, Ann Carolyn s'est illustrée auprès de marques les plus admirées et d'organisations avant-gardistes du Canada telles que Danone, Loblaw, Metro, Couche-Tard, Chapters Indigo, Groupe St-Hubert, Cascades et Canada Bread.

Ayant été responsable d'une variété d'initiatives marketing au fil de sa carrière, Ann Carolyn jouit des compétences et de l'attitude requise. Orientée vers l'innovation et le développement d'expériences de marque touchant le cœur et l'esprit, elle a dirigé de nombreuses équipes et est notamment reconnue pour sa capacité à combiner des idées stratégiques à un sens pratique et opportuniste bien aiguisé. Très active dans sa communauté, elle siège à divers conseils d'administration et comités directeurs.

Le président de VIBRANT, Éric Brouillet, se réjouit vivement de cette nomination : « L'arrivée de Ann Carolyn au sein de l'équipe de direction renforce notre impact stratégique et notre production créative. Elle conférera à l'entreprise une valeur inestimable. »

À propos de VIBRANT Marketing inc.

Fièrement canadienne, VIBRANT est une agence nationale de marketing commercial. Depuis 2006, l'entreprise offre une vaste gamme de services marketing B2C/B2B, incluant des services stratégiques, créatifs, expérientiels, numériques, d'architecture commerciale et de ventes. L'entreprise travaille avec un réseau de 120 experts à travers le pays et possède des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver. VIBRANT compte parmi ses clients Danone, Vidéotron, Sleeman Breweries, Carlsberg, Diageo, la Banque Nationale et Subway Canada. Pour en savoir plus : www.vibrant.marketing.

SOURCE VIBRANT Marketing

Renseignements: David Tremblay, NATA PR, [email protected], 416 882-9505