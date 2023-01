NOMINATION AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE

MONTRÉAL, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Président du conseil d'administration du Regroupement des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec, Me Yves Joli-Cœur, est heureux d'annoncer la nomination de Me Denise Brosseau au poste de Directrice Générale.

Détentrice d'une maîtrise en administration des affaires (MBA), notaire, ASC et médiatrice accréditée (UdeS/IMAQ), Me Brosseau cumule plus de 30 ans d'expérience et a notamment mis sur pied le premier programme universitaire québécois de certificat en gestion de la copropriété. Son engagement pour la protection du public et ses compétences sont des atouts pour la présente évolution de l'organisation.

Le RGCQ est un organisme à but non lucratif qui prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l'intérêt des copropriétaires et administrateurs au sein de ce mode d'habitation, mais également à ce que les gestionnaires d'immeubles livrent des prestations respectueuses de l'éthique. L'entretien et la conservation du bâti représentent sa principale raison d'être. Porte-parole par excellence des copropriétaires, des administrateurs et des gestionnaires d'immeubles, le RGCQ assure, depuis toujours, une standardisation de la gérance et de l'administration en copropriété. Cette uniformisation permet, sans conteste, le maintien de la valeur du capital des unités appartenant aux copropriétaires.

