Nomination à Desjardins: F.A.C.E salue la nomination du premier économiste en chef noir du Mouvement Desjardins

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (F.A.C.E.) salue la nomination de Jimmy Jean au poste de vice-président, économiste en chef et stratège du Mouvement Desjardins.

« Nous sommes très heureux que l'expertise, l'expérience et les compétences de M. Jean soient reconnues à leur juste valeur. La nomination d'un membre de la communauté noire à un poste aussi névralgique pour cette institution financière témoigne que les talents et les compétences des Canadiens et des Québécois de toutes origines peuvent être mises à contribution au sommet de la hiérarchie, là où les décisions se prennent. Nous espérons que d'autres grandes institutions seront inspirées par cette nomination et emboiteront le pas.»

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

Rappelons que Jimmy Jean est la première personne issue de la diversité a accéder à ce poste au sein du Mouvement Desjardins. M. Jean était jusque-là économiste principal et stratège macro-économique au sein de la coopérative. Il compte 20 années d'expérience au sein de grandes institutions financières, incluant près d'une dizaine d'années au service d'études économiques de Desjardins.

F.A.C.E., est un regroupement d'organisations de soutien entrepreneurial à but non lucratif dirigés par des Noirs, soit l'Africa Centre, la Black Business Initiative (BBI), la Black Business and Professional Association (BBPA), l'association de la communauté noire de Cote des Neiges (ACN CDN) et le Groupe 3737. L'organisation a été mandatée par le gouvernement du Canada pour soutenir la croissance et le développement des entreprises dirigées par des noirs à travers l'administration d'un programme de prêts pour l'entreprenariat des communautés noires.

