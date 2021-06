TSX : NSR

/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/

MONTREAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) a établi un programme de placements d'actions au cours du marché (le « programme de placements au cours du marché ») dans le cadre duquel Nomad peut émettre et vendre, à son entière discrétion, jusqu'à 50 M$ US d'actions ordinaires nouvellement émises (les « actions ordinaires ») auprès du public de temps à autre au cours en vigueur sur le marché. Les ventes d'actions ordinaires aux termes du programme de placements au cours du marché s'effectueront conformément aux modalités d'une convention de placement d'actions datée du 22 juin 2021 conclue avec un syndicat de placeurs pour compte mené par Valeurs mobilières Cormark Inc. (les « placeurs pour compte »). Le volume des placements effectués dans le cadre du programme de placements au cours du marché ainsi que le moment où ces placements auront lieu, le cas échéant, seront déterminés par la Société à son entière discrétion, sous réserve des restrictions réglementaires applicables.

La Société a actuellement l'intention d'affecter le produit net, le cas échéant, tiré du programme de placements au cours du marché au financement d'acquisitions, notamment de nouvelles acquisitions relutives de flux ou de redevances, au remboursement de la dette, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. En plus de sa trésorerie et de sa facilité de crédit renouvelable, Nomad disposera, grâce au programme de placements au cours du marché, d'un outil qu'elle pourra utiliser au besoin pour accéder de façon efficace aux marchés financiers en vue de continuer à exécuter sa stratégie de croissance. La direction de la Société disposera d'un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'affectation réelle du produit net tiré du programme de placements au cours du marché.

Toutes les actions ordinaires vendues aux termes du programme de placements au cours du marché seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto ou les ventes seront réalisées directement à la Bourse de Toronto ou sur tout autre marché reconnu au Canada au sens du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché, à des prix liés à ce cours en vigueur sur le marché au moment de la vente. Puisque les actions ordinaires seront placées aux cours en vigueur au moment de la vente ou à certains autres cours, les prix peuvent varier entre les acheteurs et pendant la durée du placement.

Dans le cadre de l'établissement du programme de placements au cours du marché, Nomad a déposé un supplément de prospectus daté du 22 juin 2021 (le « supplément de prospectus ») auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada, qui complète le prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 30 septembre 2020 (le « prospectus préalable de base »). On trouvera un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Il est également possible d'obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus préalable de base qui l'accompagne en communiquant avec Valeurs mobilières Cormark Inc., à l'attention de Marchés des capitaux propres, par courriel à [email protected].

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres aux termes du programme de placements au cours du marché ne peuvent faire l'objet d'aucune offre, sollicitation ou vente dans une province, un État ou un autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Elle possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 visent des mines actuellement en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Dans le présent communiqué de presse, tous les énoncés qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs, à l'exception des énoncés qui portent sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou qui se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés relatifs à l'émission future d'actions ordinaires vendues aux termes du programme de placements au cours du marché; au produit brut total tiré du programme de placements au cours du marché; et à l'emploi du produit tiré de toute vente d'actions ordinaires aux termes du programme de placements au cours du marché. Bien que Nomad estime que les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse soient raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses figurant dans ces énoncés se révéleront exactes. Nomad avertit les investisseurs que les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de résultats ou de rendement futurs, et que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en raison de plusieurs facteurs, notamment les suivants : l'éventualité que Nomad ne vende aucune action ordinaire ou qu'elle réunisse une somme inférieure au montant maximal du placement aux termes du programme de placements au cours du marché; le fait que la direction de la Société dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'emploi du produit tiré du programme de placements au cours du marché; la conformité aux exigences réglementaires; la liquidité et le cours des actions ordinaires; l'éventualité que les besoins en capitaux de Nomad dépassent ses attentes actuelles; et d'autres facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de Nomad pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le rapport annuel sur formulaire 40-F et d'autres documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, lesquels peuvent être consultés sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, respectivement. Nomad fait la mise en garde suivante : la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui fondent leur opinion sur les énoncés prospectifs contenus aux présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

