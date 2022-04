TSX : NSR

MONTRÉAL, le 11 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de Nomad daté du 22 juin 2021 à son prospectus préalable de base simplifié daté du 30 septembre 2020.

Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) (NYSE : NSR) a le plaisir d'annoncer ses livraisons et ses ventes préliminaires provenant de ses droits à des redevances, à des flux et à d'autres intérêts pour le premier trimestre de 2022 :



T1 2022 Répartition des livraisons de métaux précieux (onces) Or(1) 2 651 Argent 215 566



Onces d'équivalent or - tous les métaux (onces) Onces d'équivalent or - métaux précieux(1)(2) 5 408 Onces d'équivalent or - cuivre(3) 1 196 Onces d'équivalent or - attribuables à Nomad 6 604

Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2022, les produits réalisés par la Société à titre préliminaire(4) ont atteint 13,8 millions $ dont 12,7 millions $ sont attribuables à Nomad, résultant en une marge d'exploitation au comptant préliminaire(4)(5) de 11,0 millions $.

Notes: (1) Les livraisons d'or préliminaires comprennent les onces d'équivalent or des montants réglés en trésorerie en vertu des redevances sur le rendement net de fonderie (« NSR ») RDM et Moss. (2) Les produits tirés des redevances et des flux de la Société sont convertis en onces d'équivalent or en divisant les produits pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour les produits tirés des flux d'or et en divisant les produits par le prix moyen de l'or par once pour les produits tirés des redevances d'or et ce, pour la période respective. L'argent reçu en vertu de droits à des redevances et à des flux pour une période spécifique est converti en onces d'équivalent or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent et en le divisant par le prix moyen de l'or et ce, pour la période respective. (3) Le montant brut de la Société reçu ou à recevoir de la redevance NSR de cuivre Caserones est converti en onces d'équivalent or en divisant le dividende reçu ou à recevoir avant impôts pour une période spécifique par le prix moyen de l'or, pour la période respective. (4) L'information financière divulguée dans le présent communiqué est de nature préliminaire et sujette à des ajustements finaux suivant la clôture du trimestre, et pourrait donc varier de manière importante. (5) Nomad a inclus certaines mesures de performance dans le présent communiqué qui n'ont pas de sens normalisé prescrit par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), incluant les produits attribuables à Nomad, la marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad et les coûts décaissés des ventes.

Ces mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS, et d'autres sociétés pourraient calculer ces mesures différemment. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS a pour but de fournir des renseignements supplémentaires et ces mesures ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance calculées conformément aux IFRS.

La marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad est calculée en soustrayant les coûts décaissés des ventes des produits attribuables à Nomad définis comme le total des produits ajusté pour éliminer les produits attribuables aux actionnaires n'ayant pas le contrôle. Les coûts décaissés des ventes sont calculés en soustrayant la dépense d'épuisement du coût total des ventes. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant attribuable à Nomad puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire, ainsi que pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

MISE À JOUR DES ACTIFS ET ÉVÉNEMENTS RÉCENTS :

RODAGE DE LA PRODUCTION DE BLYVOOR

D'importantes améliorations ont été observées à la mine aurifère Blyvoor au cours du premier trimestre 2022, le taux d'extraction minière et les pratiques minières s'étant améliorés considérablement au cours des derniers mois. Au cours du mois de mars 2022, la mine aurifère Blyvoor a affiché un taux journalier d'extraction du minerai moyen de plus de 500 tonnes par jour pour la première fois, ce qui représente une production record d'environ 2 000 onces. La disponibilité à l'usine s'est considérablement améliorée, atteignant 94,7 % au mois de mars 2022. Des taux continus de plus de 500 tonnes par jour ont été atteints, les taux de récupérations étant également en train de s'améliorer progressivement. Depuis la fin du trimestre, la mine aurifère Blyvoor a produit environ 1 000 onces d'or pour les premiers 10 jours d'avril.

PLATREEF ACCÉLÈRE LA MISE EN VALEUR

Le 28 février 2022, Ivanhoe Mines Ltd. (« Ivanhoe ») a annoncé par voie de communiqué de presse une nouvelle étude de faisabilité (l'« étude de faisabilité ») confirmant le potentiel de Platreef d'être l'un des principaux producteurs de métaux du groupe du platine (« MGP ») les plus importants et les moins chers du secteur. L'étude de faisabilité est basée sur un taux de production en régime permanent de 5,2 millions de tonnes par an (« Mtpa »), ainsi qu'un rodage des activités accéléré jusqu'à un état stable grâce à la mise en valeur antérieure du puits #2. L'étude de faisabilité est fondée sur le scénario de conception et d'ingénierie détaillé présenté pour la première fois dans le rapport d'évaluation économique préliminaire annoncée en novembre 2020 (l'« EEP de 2020 »), confirmant la viabilité d'une nouvelle voie de mise en valeur par phases pour accélérer la mise en production de Platreef d'ici le T3 2024. L'étude de faisabilité prévoit que le puits #2 sera aménagé pour levage au cours de 2027, soit un calendrier accéléré d'environ 18 mois par rapport à l'EEP de 2020, qui entrera donc en service un peu plus de trois ans après la première production de la phase 1. L'étude de faisabilité reflète les deux phases initiales de mise en valeur de la mine Platreef. Des études antérieures ont démontré que la base de ressources pour des expansions futures pourrait aller jusqu'à 12 Mtpa (Source : Communiqué de presse de Ivanhoe daté du 31 juillet 2017), ce qui positionnerait Platreef parmi les plus grandes mines productrices de MGP au monde.

PROGRESSION DE LA CONSTRUCTION DE GREENSTONE

La construction de la mine Greenstone continue de progresser comme prévu avec l'achèvement récent de l'entrepôt de réactifs qui sera utilisé pour le stockage du matériel jusqu'à la mise en service de l'usine, et la station de carburant de l'usine qui fournira un soutien supplémentaire pour les principales activités de construction dans la zone de l'usine de traitement. Les activités du premier semestre de 2022 seront concentrées sur la préparation de la zone où le matériel minier mobile sera assemblé et mis en service, l'achèvement de la construction de l'usine de traitement et des routes d'accès pour l'équipe de construction et les entrepreneurs au site de l'usine, et l'installation du bâtiment administratif. Les travaux de l'atelier pour les camions avancent bien et devraient être terminés à la fin de 2022. La fondation en béton du bâtiment avance pour le bâtiment de l'usine du côté ouest, la centrale électrique, les concasseurs primaires et secondaires, le bâtiment est, le broyeur et les rouleaux de broyage à haute pression, avec comme objectif de fermer les bâtiments pour la tuyauterie mécanique et les installations électriques l'hiver prochain. Les travaux de l'installation de gestion des résidus se concentrent sur la construction de la fondation du barrage, ce qui comprend d'enlever les matières organiques jusqu'à un sol compétent et de construire une couche de sable, divers bassins de rétention d'eau et des fossés pour la gestion de l'eau. (Source : Bulletin de la mine aurifère Greenstone d'Equinox Greenstone, numéro 29, mars 2022)

ROBERTSON APPUIE LA CROISSANCE DE CORTEZ

Le 16 février 2022, Barrick Gold (« Barrick ») a annoncé qu'à Cortez, la croissance des ressources minérales totales était principalement attribuable à la mine à ciel ouvert Robertson. Une partie des ressources présumées de la propriété Robertson ont été reclassées dans la catégorie des ressources indiquées. Combinées avec la croissance des ressources minérales totales d'une année à l'autre, ces ressources reclassées soutiennent les prévisions de Barrick selon lesquelles le gisement contribuera de manière importante au profil de production de Cortez à partir de 2025. (Source : Rapport de gestion de Barrick pour l'exercice clos le 31 décembre 2021)

Selon le rapport technique daté du 18 mars 2022 et publié par Nevada Gold Mines (« NGM »), NGM a prévu un budget de 16,8 M$ pour le projet aurifère Robertson pour une étude de préfaisabilité, des forages géotechniques et l'obtention de permis environnementaux. Une fois ces travaux terminés, il serait possible d'inclure Robertson dans le plan de durée de vie de la mine actuelle de Barrick. Il est proposé que Robertson uniformise ses activités avec celles à ciel ouvert de Cortez en utilisant des camions et des pelles classiques avec des techniques classiques de forage et de dynamitage suivies de charge et de transport. Le matériel sera foré et dynamité sur 12 mètres et extrait sur des replats de 12 mètres. Toute la minéralisation devrait être de l'oxyde et devrait passer par l'usine de traitement de Pipeline ou sur la plateforme de lixiviation future qui sera construite au projet aurifère Robertson. Les ressources minérales sont en train d'être estimées pour le projet aurifère Robertson, et la conversion d'une partie ou de la totalité de ces ressources minérales en réserves minérales et leur intégration dans la planification de la mine représente un potentiel de croissance du projet.

TROILUS AVANCE VERS UN FUTUR NEUTRE EN CARBONE

Troilus Gold Corp. (« Troilus ») a présenté d'excellents résultats de récupération métallurgique et a reçu de solides résultats finaux du composite de la zone J, où les essais de séparation par gravité et de flottaison sur colonne de Knelson ont permis d'obtenir des taux de récupération d'or, de cuivre et d'argent de 92,9 %, 90,4 % et 88,8 %, respectivement. Les résultats du programme d'essais serviront à appuyer l'étude de préfaisabilité à venir ainsi que les études économiques futures. Troilus a également retenu les services de Tugliq Energy Corp. pour dresser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre passées et actuelles de Troilus et élaborer une feuille de route en vue d'une future exploitation minière carboneutre. (Source : Rapport de gestion de Troilus pour le trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2022)

LE DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DU PROJET BLACKWATER PRÉVU POUR L'AUTOMNE

Le 30 mars 2022, Artemis Gold Inc. (« Artemis ») a fait le point sur le projet Blackwater. Le début des premiers travaux du projet Blackwater est toujours prévu au deuxième trimestre 2022 afin de préparer le site pour accueillir le début des principales activités de construction. Artemis prévoit octroyer le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour l'usine de traitement et les infrastructures connexes d'ici la fin d'avril 2022. Artemis prévoit maintenant recevoir le permis en vertu de la loi sur les mines (Mines Act) de la Colombie-Britannique à l'automne 2022 et entreprendre les principales activités de construction peu après. Le calendrier du projet d'Artemis maintient une première date de coulée d'or estimée au premier semestre 2024. (Source : Rapport de gestion d'Artemis pour l'exercice clos le 31 décembre 2021)

RDM EN FORTE CROISSANCE

Equinox Gold Corp. (« Equinox ») a annoncé une forte croissance à RDM, la production devant augmenter de près de 30 % par rapport à 2021 en raison des modifications apportées à la conception de la fosse en fonction d'un nouveau modèle géotechnique. La production pour 2022 est estimée entre 70 000 et 80 000 onces d'or. Les investissements de croissance non liés au maintien de 18 M$ ont trait principalement aux coûts de décapage en vue de l'expansion de la mine à ciel ouvert afin de donner un meilleur accès au corps minéralisé. De plus, Equinox a alloué 3 M$ à l'exploration pour entreprendre la première campagne d'exploration à RDM depuis plusieurs années, en mettant l'accent sur le potentiel d'expansion le long de la direction longitudinale et en aval-pendage. (Source : Rapport de gestion d'Equinox pour le trimestre clos le 31 décembre 2021)

POTENTIELLE PROLONGATION DE LA DURÉE DE VIE DE BONIKRO

À la mine d'or Bonikro, la mise en valeur de Bonikro-PB5 est en cours et le plein potentiel des taux d'extraction devrait être atteint au cours du deuxième trimestre de 2022. D'après les derniers résultats de forage et l'estimation initiale des ressources, Dougbafla démontre aussi un fort potentiel de croissance des ressources et laisse entrevoir une prolongation de la durée de vie de la mine au-delà de l'exploitation des fosses Bonikro et Hire. De plus, les travaux d'agrandissement des enveloppes de fosse aux fosses Bonikro et Hire sont en cours.

AVIS DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DU T1 2022

La Société prévoit publier ses résultats du premier trimestre de 2022 le 5 mai 2022, après la clôture des marchés.

PERSONNE QUALIFIÉE

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans le présent communiqué portant sur les propriétés et les activités sur les propriétés à l'égard desquelles la Société détient des droits à des redevances, à des flux et à d'autres intérêts ont été révisés et approuvés conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») par Vincent Cardin-Tremblay, géologue, vice-président, Géologie de la Société et une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 22 droits de redevances, de flux et d'autres intérêts dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal, Québec H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, respectivement, qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les attentes de la direction concernant la croissance de Nomad, des déclarations en ce qui concerne les événements futurs ou les performances futures, y compris i) le calendrier d'achèvement de certaines étapes du projet Platreef dont l'échéancier pour le début de la mise en production, le calendrier accéléré prévu pour le levage et les expansions futures pouvant aller jusqu'à 12 Mtpa, ii) les progrès réalisés en ce qui a trait à la construction de la mine Greenstone, y compris le calendrier de construction de certaines infrastructures, iii) l'achèvement d'une étude de préfaisabilité et des résultats de forages géotechniques concernant le projet aurifère Robertson, la contribution du projet aurifère Robertson au profil de production de Cortez et le moment de cette contribution, son inclusion potentielle dans le plan de durée de vie de la mine de Barrick et son potentiel de croissance et le moment où des ressources minérales seront converties en réserves minérales pour le projet aurifère Robertson, iv) l'avancement du projet aurifère Troilus, le développement du projet aurifère Blackwater, y compris le calendrier de certaines étapes liées aux travaux de construction et à la mise en production initiale, v) l'augmentation prévue de la production annuelle ainsi que les résultats de la campagne d'exploration à la mine RDM et vi) le moment où le plein potentiel des taux d'extraction à la mine d'or Bonikro sera atteint ainsi que de la prolongation possible de la durée de vie de la mine au-delà de l'extraction aux fosses Bonikro et Hire. Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : l'impact des conditions commerciales et économiques générales; l'absence de contrôle sur les activités d'exploitation minières auprès desquelles Nomad achètera de l'or, de l'argent et d'autres métaux ou dont il recevra des paiements de redevances et les risques liés à ces exploitations minières, y compris les risques liés aux opérations internationales, la réglementation gouvernementale et environnementale, les retards dans la construction de la mine et les activités minières, les résultats réels des activités d'exploitation et d'exploration minière en cours, les conclusions des évaluations économiques et les modifications des paramètres du projet à mesure que les plans continuent d'être affinés; les accidents, pannes d'équipement, questions de titre, conflits de travail ou autres difficultés ou interruptions imprévues des activités; les problèmes inhérents à la qualité marchande de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres métaux; l'incertitude inhérente aux estimations de production et de coûts et la possibilité de coûts et de dépenses imprévus; les conditions de l'industrie, y compris les fluctuations du prix des matières premières extraites à ces exploitations minières, les fluctuations des taux de change et les fluctuations des taux d'intérêt; les entités gouvernementales interprétant la législation fiscale existante ou promulguant une nouvelle législation fiscale d'une manière qui affecte négativement Nomad; les modifications de méthodes comptables, l'impact de l'inflation, la liquidité et la disponibilité du crédit à l'échelle mondiale, la volatilité des marchés boursiers; restrictions réglementaires; la responsabilité, la concurrence, la perte d'employés clés et d'autres risques et incertitudes connexes, ainsi que les facteurs de risque discutés ou mentionnés dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 déposée auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada et disponible sur le profil de la Société sur SEDAR sur www.sedar.com et le rapport annuel sur formulaire 40-F pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis disponible sous le profil de la société sur EDGAR sur www.sec.gov. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et, par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

