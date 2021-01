(en dollars américains, sauf indication contraire)

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) (OTCQX : NSRXF) a le plaisir d'annoncer ses livraisons et ses ventes préliminaires d'or et d'argent provenant de ses droits à des redevances et à des flux ainsi que de son prêt d'or:

Livraisons préliminaires de métaux



Livraisons de métaux attribuables à Nomad Onces T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2020 Or - Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 2 450 2 450 900 900 6 700 Or - Droits à des redevances et à des flux (1) 1 677 1 686 2 200 1 846 7 409 Argent - Droits à des flux 43 963 56 254 52 616 64 568 217 401











Onces d'équivalent or (2) 4 597 4 654 3 769 3 587 16 607

Ventes préliminaires de métaux



Ventes de métaux attribuables à Nomad Onces T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 2020 Or - Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 2 450 2 450 900 900 6 700 Or - Droits à des redevances et à des flux (1) 1 677 1 521 2 365 1 846 7 409 Argent - Droits à des flux 127 946 56 254 52 616 64 568 301 384











Onces d'équivalent or (2) 5 493 4 491 3 933 3 587 17 504

Au cours des trois mois terminés le 31 décembre 2020, les produits réalisés par la Société, à titre préliminaire, ont atteint 6,8 millions $ résultant de la vente de 3 587 onces d'équivalent or (2). Les produits préliminaires pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 et la trésorerie acquise en vertu du flux d'or Bonikro conformément aux transactions de vente conclues le 27 mai 2020 ont totalisé 29,9 millions $.

Conformément aux transactions de vente conclues le 27 mai 2020, Nomad avait droit aux paiements versés en lien avec les actifs acquis depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, les livraisons et les ventes préliminaires d'or et d'argent mentionnées ci-dessus pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars et 30 juin 2020 et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 incluent les paiements reçus à la clôture des transactions de vente.

Mises à jour à propos des actifs et récents développements :

Annonce de l'échéancier menant au début de la production de Robertson : Le 20 novembre 2020, Barrick Gold Corporation (« Barrick ») a annoncé lors de sa présentation à sa Journée Investisseurs que Robertson était désormais partie prenante du plan quinquennal de Cortez, et que le début de la production était prévu pour 2025. Selon les prévisions actuelles, Cortez devrait produire entre 750 000 et 850 000 onces annuellement de 2021 à 2025. Par ailleurs, sur le plan de l'exploration, Barrick réalisera des programmes de forage à Robertson et lancera des travaux préliminaires d'exploration générative le long du corridor Pipeline-Robertson.

Nomad détient une redevance variable de 1 à 2,25 % du rendement net de la fonderie (« NSR ») sur tous les claims qui forment la propriété Robertson.

Rodage des opérations à Blyvoor : Blyvoor Gold Capital Pty (« Blyvoor Gold ») poursuit le rodage des opérations minières à Blyvoor. Les activités de sautage sont maintenant pleinement opérationnelles et ont lieu quotidiennement. La construction de l'usine de traitement est terminée et le traitement de minerai a débuté. Un rapport technique en lien avec les ressources minérales à Blyvoor est attendu au cours du premier semestre de 2021.

Nomad détient un droit à un flux de 10 % de l'or produit à la mine d'or Blyvoor applicable sur les premières 160 koz d'or produites à l'intérieur d'une année civile, et de 5 % sur toute production d'or additionnelle à l'intérieur de l'année civile. Selon l'entente, suivant la livraison de 300 koz d'or à Nomad, le pourcentage du flux sera ramené à 0,5 % applicable sur les premières 100 koz d'or produites à l'intérieur d'une année civile, jusqu'à ce que 10,32 millions d'onces d'or aient été produites à la mine d'or Blyvoor. Nomad fera des paiements en continu de 572 $/oz pour chaque once d'or livrée en vertu du contrat.

Acquisition de Mercedes par Equinox Gold : Le 16 décembre 2020, Equinox Gold Corp. (« Equinox ») a annoncé l'acquisition amicale de Premier Gold Mines Limited (« Premier »). Equinox deviendra donc l'exploitant de la mine Mercedes et a indiqué qu'il existait un potentiel d'accroître la production à un niveau se situant entre 80 000 et 90 000 onces d'or annuellement. Equinox exploite sept mines dans le monde, est très bien capitalisée et est dirigée par une équipe de direction réputée qui, à notre avis, aura la capacité d'aller chercher des gains de productivité sur ce site minier.

Nomad détient un droit à un flux de 100 % de l'argent produit à la mine Mercedes et de 100 % de l'argent produit à la mine South Arturo attribuable à Premier (quote-part de 40 %), jusqu'à ce qu'un total de 3,75 millions d'onces d'argent raffiné ait été livré, après quoi le pourcentage du flux sera réduit à 30 %. Le flux d'argent est sujet à la livraison d'au moins 300 000 onces d'argent raffiné par année, jusqu'à la livraison cumulée de 2,1 millions d'onces. Nomad fera des paiements en continu équivalents à 20 % du prix courant de l'argent sur les marchés pour chaque once d'argent livrée en vertu du contrat.

Croissance des ressources en argent à South Arturo : Nevada Gold Mines a connu une autre année exceptionnelle avec une production dépassant de plus de 30 % les niveaux prévus. Cette forte performance reflète les taux de production plus élevés, à 694 tonnes traitées par jour en moyenne. Le 19 janvier 2021, Premier a publié une étude de faisabilité préliminaire pour South Arturo faisant état d'une durée d'exploitation de 18 ans, basée sur une estimation des ressources minérales en date du 1er décembre 2020 qui incluait, en onces attribuables à Nomad, des réserves de 1,9 million d'onces d'argent (3,8 millions de tonnes à une teneur de 15,23 g/t), des ressources mesurées et indiquées de 4,0 millions d'onces d'argent (20,0 millions de tonnes à une teneur de 6,19 g/t) et des ressources minérales présumées de 1,8 million d'onces d'argent (10,1 millions de tonnes à une teneur de 5,47 g/t). En 2020, des programmes de forage ont été réalisés à El Nino, et les résultats initiaux suggèrent un potentiel d'accroître les ressources souterraines et de prolonger la durée de vie de la mine. Une nouvelle estimation des ressources minérales sera préparée en 2021 suivant la réception de tous les résultats de forage pour 2020.

Programme de forage bonifié à Moss : Northern Vertex Mining Corp. (« Northern Vertex ») réalise un programme d'exploration agressif, avec 3 foreuses mobilisées sur le site, dans le but d'accroître les ressources et ainsi de prolonger la durée de vie de la mine, et pour tester différentes cibles à l'échelle du district. Les récents résultats comprennent des intersections à haute teneur sur la cible de la veine Ruth, de la minéralisation très répandue au sein des cibles Gold Bridge et Extension Ouest, situées à 1,5 km à l'ouest de la fosse, et de la minéralisation similaire à celle de la fosse Moss à la cible Ouest. Le programme de forage en phase II a été initié en novembre 2020 et s'échelonnera jusqu'en février 2021. Les travaux en phase II seront axés sur la cible à haute teneur de la veine Ruth, le forage intercalaire des ressources à Gold Bridge, et cibleront de nouvelles découvertes au sein de la vaste zone de stockwerks minéralisés en or et en argent, tant latéralement qu'en profondeur à la mine Moss. Les programmes de forage combinés en phase I et II totaliseront 32 000 mètres. En plus du programme d'exploration en plusieurs phases, Northern Vertex a continué de mettre en œuvre, avec succès, différentes nouvelles initiatives afin d'optimiser les opérations et réduire les coûts à la mine Moss.

Nomad détient une redevance de 1 à 3 % NSR sur la propriété Moss.

Expansion de la zone Sud-ouest à Troilus : Au début de l'année 2021, Troilus Gold Corp. (« Troilus ») a annoncé d'excellents résultats dans la zone Sud-ouest, incluant un sondage d'expansion à 200 mètres, qui a recoupé de la minéralisation à haute teneur en or entre 50 mètres et 450 mètres sous la surface, à l'extérieur de l'enveloppe des ressources minérales conformes au Règlement 43-101 et de la fosse envisagée dans l'EEP du mois d'août 2020. À l'hiver 2021, Troilus mettra en œuvre un programme de forage de 7 000 mètres par mois, dans le but d'augmenter l'étendue des ressources minérales estimées dans la zone Sud-ouest, de réaliser du forage de définition dans les zones Z87 et J, ainsi que du forage géotechnique en appui à l'étude de préfaisabilité. Une étude de préfaisabilité devrait être publiée au courant de l'année 2021, tandis que le dépôt de l'étude d'impact environnemental est prévu pour le début de l'année 2022.

Nomad détient une redevance de 1 % NSR sur la propriété Troilus.

Notes :



(1) Les ventes et les livraisons préliminaires d'or provenant de redevances et de flux comprennent l'équivalent or des montants réglés en trésorerie en vertu des redevances NSR RDM et Moss.



(2) Les produits tirés des redevances et des flux de la Société sont convertis en onces d'équivalent or en divisant les produits tirés des redevances et des flux d'or pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour la même période respective. L'argent reçu en vertu de droits à des redevances et à des flux est converti en onces d'équivalent or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en le divisant par le prix moyen de l'or pour la période. Les onces d'équivalent or attribuables à Nomad incluent les produits tirés du flux d'or Bonikro, déduction faite du coût des ventes, pour la période du 1er janvier au 27 mai 2020, qui sont présentés à titre d'activités d'investissement, à la rubrique Trésorerie acquise, dans le tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période de trois mois terminée le 30 juin 2020.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie de Redevances Nomad, est la « personne qualifiée » tel que défini dans le Règlement 43-101 qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont 6 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits à des redevances et à des flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats des activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers sur les propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique ou commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE Nomad Royalty Company Ltd.

Renseignements: sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site Web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, Chef de la direction, [email protected] ; Joseph de la Plante, Chef des investissements, [email protected]

Liens connexes

https://nomadroyalty.com/