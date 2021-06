TSX : NSR

OTCQX : NSRXF

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR) (OTCQX : NSRXF) est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé de façon volontaire un rapport technique indépendant, produit conformément au Règlement 43-101, intitulé « An Updated NI 43-101 Technical Report on the Blyvoor Mine, South Africa » dont la date de publication est le 25 juin 2021 et la date d'effet est le 1er mars 2021 (le « rapport technique »), pour la mine d'or Blyvoor située dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud (la « Mine Blyvoor »). On peut consulter un exemplaire du rapport technique sous le profil de la Société sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou sur le site Internet d'EDGAR à l'adresse www.edgar.com., ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse www.nomadroyalty.com. Le rapport technique porte uniquement sur les activités souterraines et l'infrastructure connexe et a été préparé afin de présenter une mise à jour des ressources et des réserves minérales ainsi qu'un plan mis à jour pour la durée de vie de la Mine Blyvoor. Le rapport a été préparé par Minxcon (Pty) Ltd, une firme d'ingénierie indépendante d'envergure internationale spécialisée dans l'ingénierie et l'évaluation dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'exploration minérale.

Faits saillants du rapport technique conforme au Règlement 43-101 portant sur la Mine Blyvoor

Durée de vie de la mine de 22 ans en fonction des réserves minérales

Production annuelle moyenne d'or de 242 milliers d'onces

Production payable de 5,32 millions d'onces d'or

Montant moyen des charges tout inclus liées au maintien pour la durée de vie de la mine de 570 $ US/oz

Nouvelle usine de traitement de 1 300 ktpj et augmentation prévue à 2 500 ktpj

5,50 millions d'onces d'or en réserves minérales prouvées et probables ( 18,84 M de tonnes à 9,09 g/t Au)

de tonnes à 9,09 g/t Au) 11,37 millions d'onces d'or en ressources minérales mesurées et indiquées ( 50,08 M de tonnes à 7,06 g/t Au), en incluant les réserves minérales

de tonnes à 7,06 g/t Au), en incluant les réserves minérales 11,29 millions d'onces d'or en ressources minérales présumées ( 79,77 M de tonnes à 4,40 g/t Au)

Les faits saillants du rapport technique sont résumés dans une présentation qui peut être consultée sur le site Web de Nomad, à l'adresse suivante : www.nomadroyalty.com/blyvoor-gold

Mise à jour concernant l'accélération de la production à la Mine Blyvoor

Nomad est également heureuse d'annoncer que les procédures mises en place pour l'accélération de la production à la Mine Blyvoor ont continué de progresser et que l'usine de Blyvoor devrait atteindre sa cible de production initiale de 20 kt par mois d'ici la fin de 2021. L'exploitant de la Mine Blyvoor n'a pas connu d'autres perturbations à la suite d'un blocus illégal à l'entrée de la mine par les membres d'un syndicat local, qui s'est terminé à la fin d'avril 2021.

Flux aurifère de Blyvoor

Nomad détient un flux aurifère de 10 % sur la Mine Blyvoor pour les 160 premiers milliers d'onces d'or produites au cours d'une année civile, et un flux de 5 % sur toute production aurifère additionnelle au cours de la même année civile. Après la livraison de 300 milliers d'onces d'or à Nomad aux termes de la convention relative au flux, le pourcentage du flux s'établira à 0,5 % pour les 100 premiers milliers d'onces produites au cours d'une année civile, et ce, jusqu'à ce que la production aurifère atteigne 10,32 millions d'onces à la Mine Blyvoor. Nomad effectuera des paiements continus de 572 $ pour chaque once d'or livrée aux termes de la convention de flux.

À propos de la Mine d'or Blyvoor

La Mine Blyvoor est située dans la ceinture aurifère de Witwatersrand dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud. La production à la Mine Blyvoor a commencé en 1942, et, en 1951, celle-ci était la mine qui produisait la plus grande quantité d'or à l'échelle mondiale. La Mine Blyvoor a produit, jusqu'à maintenant, environ 38 millions d'onces d'or. Les mines d'or en production qui se trouvent à proximité comprennent les mines Mponeng, Driefontein, Kusasalethu, Kloof et South Deep.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie à Redevances Nomad est la « personne qualifiée », au sens du Règlement 43-101, qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus de renseignements, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4 nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Dans le présent communiqué de presse, tous les énoncés qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs, à l'exception des énoncés qui portent sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou qui se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés relatifs à ce qui suit : la durée de vie prévue de la Mine Blyvoor; la production annuelle, la capacité réelle et l'expansion de l'usine de traitement; la quantité d'onces d'or dans ce qui suit : (i) les réserves minérales prouvées et probables, (ii) les ressources minérales mesurées et indiquées, y compris les réserves minérales, et (iii) les ressources minérales présumées et les ressources minérales à la Mine Blyvoor; les progrès en ce qui concerne l'accélération de la production à la Mine Blyvoor, l'usine de Blyvoor atteignant sa cible initiale de 20 kt par mois d'ici la fin de l'année 2021; et l'incidence sur Nomad de son flux aurifère à la Mine Blyvoor et les avantages qu'elle en tirera. Bien que Nomad estime que les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse soient raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes et les hypothèses figurant dans ces énoncés se révéleront exactes. Nomad avertit les investisseurs que les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de résultats ou de rendement futurs, et que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs en raison de plusieurs facteurs, notamment les suivants : les risques associés au secteur minier, y compris les risques opérationnels liés à l'exploration, à la mise en valeur et à la production à la Mine Blyvoor; l'incertitude quant aux estimations des réserves et des ressources; la géologie; l'incertitude quant aux estimations et aux projections en ce qui concerne la production, les coûts et les dépenses; les risques liés à la teneur et à la continuité des gisements miniers; la possibilité que les résultats futurs liés à l'exploration, à la mise en valeur ou à l'exploitation minière ne soient pas conformes aux attentes de l'exploitant de la Mine Blyvoor et de la Société; les risques liés aux conflits de travail potentiels ainsi qu'aux retards ou aux interruptions imprévus touchant la construction, la mise en valeur et la production planifiées à la Mine Blyvoor, y compris en raison d'un blocus; les risques et les dangers opérationnels inhérents aux activités minières (y compris les accidents et les risques environnementaux, les accidents industriels, les pannes d'équipement, les formations géologiques ou structurelles inhabituelles ou imprévues, les effondrements, les inondations et les phénomènes météorologiques violents); les fluctuations des prix des métaux; les exigences environnementales et réglementaires; la disponibilité des permis; et d'autres facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de Nomad pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le rapport annuel sur formulaire 40-F et d'autres documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, lesquels peuvent être consultés sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov, respectivement. Nomad fait la mise en garde suivante : la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui fondent leur opinion sur les énoncés prospectifs figurant aux présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Ces énoncés valent uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

