(en dollars US, à moins d'indication contraire)

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (NYSE: NSR) est heureuse d'annoncer la clôture du premier dépôt de 13,3 M$ aux termes de la convention d'achat d'or (le « flux aurifère ») annoncée précédemment qu'elle a conclu avec OMF Fund II (SC) Ltd., une filiale d'Orion Mine Finance (« Orion »), concernant sa participation de 40 % dans Greenstone Gold Mines LP (« GGM »), qui est le propriétaire et l'exploitant du projet aurifère Greenstone situé en Ontario, au Canada (le « projet Greenstone ») (se reporter au communiqué de presse de Nomad daté du 29 octobre 2021).

Aux termes du flux aurifère, Nomad est tenue d'effectuer des paiements au comptant initiaux totalisant 95 M$, dont 13,3 M$ ont été versés hier, pour 5,938 % de la production d'or attribuée à la participation d'Orion (40 %) dans GGM jusqu'à ce que 120 333 onces aient été livrées, et 3,958 % par la suite. Un deuxième et dernier dépôt de 81,7 M$ devrait être versé au plus tard le 30 juin 2023 aux termes du flux aurifère.

Nomad a aussi le plaisir d'offrir les mises à jour qui suivent concernant son portefeuille de redevances et de flux et prévoit publier ses perspectives de production d'onces d'équivalent or pour l'année civile 2022 au cours du T1 2022.

BLYVOOR MET À JOUR SES PERSPECTIVES POUR 2022 : Blyvoor Gold Capital Pty (« Blyvoor Gold ») a revu sa production d'or pour 2022 qui devrait s'établir entre 40 000 et 50 000 onces. Le budget 2022 à jour tient compte d'une accélération de la production inférieure à la cadence annualisée prévue de 80 000 onces par année, ce qui s'explique principalement par un retard dans l'ouverture de nouvelles zones minières aux niveaux 23 et 25. En conséquence, l'estimation de la production attribuable à Nomad tirée du flux Blyvoor a été mise à jour pour 2022 pour atteindre 4 000 à 5 000 onces. Au cours du quatrième trimestre, les flux de trésorerie de la mine Blyvoor sont devenus positifs, ce qui représente une étape importante pour Blyvoor Gold.

LE PROCESSUS STRATÉGIQUE DE WOODLAWN EST PRESQUE ACHEVÉ : À la mine Woodlawn, le processus stratégique touche bientôt à sa fin. Étant donné que le délai pour réorganiser et redémarrer Woodlawn est plus long que prévu, Nomad ne s'attend plus à des livraisons de la part de Woodlawn en 2022.

LE PROGRAMME DE DÉFINITION DES RESSOURCES DE ROBERTSON SE POURSUIT : Le 4 novembre 2021, la Société aurifère Barrick (« Barrick ») a annoncé que le forage de définition des ressources est en cours à Robertson. Les résultats demeurent conformes aux attentes, et des ressources importantes devraient, conformément aux prévisions, venir s'ajouter dans la mise à jour de fin d'exercice. Le forage de suivi se poursuit à la cible Distal pour étendre le gisement vers l'ouest. Plus au nord-ouest, la cartographie du terrain et l'échantillonnage mettent en évidence un potentiel lié à une faille parallèle supplémentaire avec une forte désagrégation. Des essais de forage d'extension supplémentaires devraient commencer au début de 2022.

ACCÉLÉRATION DE LA CONSTRUCTION DE GREENSTONE : À Greenstone, les activités de construction s'intensifient à grande échelle, et la première production d'or est prévue pour le premier semestre de 2024. Le développement progresse bien, et 85 % des travaux d'ingénierie sont achevés. De plus, les campements pour l'équipe de direction du projet et pour la main-d'œuvre temporaire sont installés. Les travaux de construction de la route de la phase 1 et de déboisement sont terminés, ce qui permet de commencer les travaux visant l'installation de stockage des résidus.

MERCEDES OUVRE DE NOUVEAUX CORPS MINÉRALISÉS : À Mercedes, les travaux sont en cours dans le cadre d'un important programme de développement visant à étendre l'accès à de nombreux corps minéralisés. La production d'Equinox Gold Corp. (« Equinox ») provient actuellement de Diluvio et de Lupita, et Equinox prévoit ajouter le corps minéralisé de Marianas suivi de celui de la zone Rey de Oro, lesquels lui permettront d'augmenter le débit de l'installation, qui fonctionne actuellement seulement par campagnes. En outre, la mine de Mercedes a été reconnue pour une huitième année consécutive en tant qu'entreprise socialement responsable par le Centre mexicain pour la philanthropie (CEMEFI).

LES ACTIVITÉS DE SOUTH ARTURO CONSOLIDÉES PAR BARRICK : Barrick a acquis une participation restante de 40 % dans la coentreprise South Arturo qu'elle ne possédait pas déjà. L'acquisition de cette participation permet à Barrick de consolider à court terme la production issue de la mine à ciel ouvert de South Arturo et de la mine souterraine El Niño et de couvrir la totalité de la partie supérieure à long terme des deux corps minéralisés. De plus, cette acquisition lui fournit la marge de manœuvre nécessaire pour poursuivre d'autres synergies d'exploitation potentielles à Goldstrike. Conformément à la convention relative aux flux South Arturo, Nomad a droit aux livraisons de Barrick de 40 % des onces d'argent affiné provenant de la production tirée des zones de minerai existantes de la mine South Arturo et de 20 % des onces d'argent affiné provenant de la production tirée de la zone de flux d'exploration.

REDÉMARRAGE DU PROGRAMME D'EXPLORATION DE RDM : À RDM, le programme de découverture s'est poursuivi pendant le troisième trimestre et devrait continuer jusqu'à la fin de 2021. Des volumes accrus de minerai à faible teneur ont été extraits au cours du troisième trimestre, mais l'exploitation a quand même réalisé une production de 15 880 onces, et RDM demeure sur la bonne voie pour réaliser les perspectives de 60 000 à 65 000 onces en 2021. Qui plus est, le programme d'exploration axé sur le prolongement horizontal à partir du secteur de la mine à ciel ouvert a redémarré. Il s'agit du premier programme d'exploration lancé depuis plusieurs années; Equinox attend avec impatience d'en voir les résultats et s'emploiera à faire davantage d'activités d'exploration dans le secteur de RDM.

MOSS ÉLARGIT SON PROGRAMME DE FORAGE : Elevation Gold Corp. (« Elevation ») a annoncé de brillants résultats pour son programme de forage exploratoire intercalaire, qui montre un potentiel d'agrandissement à la mine Moss. Le programme a permis de recouper des zones épaisses d'une minéralisation de métaux précieux importante, logée dans un stockwerk dans le secteur de Gold Bridge, et de renforcer la possibilité de fusionner les fosses Ouest et Centre en une seule fosse. De nouveaux résultats de forage sur près de 175 mètres dans le réseau filonien de Moss dans le secteur de prolongement à l'est mettent en lumière le potentiel d'agrandissement de la mine vers l'est. Elevation planifie un programme de forage étendu pour 2022, axé à la fois sur le forage exploratoire et sur l'expansion des ressources.

LE CALENDRIER DE MISE EN VALEUR RAPIDE SE POURSUIT POUR TROILUS : Après d'importants programmes de forage exploratoire sur plus de 150 000 mètres, Troilus Gold Corp. (« Troilus ») s'attend à publier ses premières réserves et à amorcer le processus de demande de permis auprès du gouvernement fédéral d'ici la fin de 2021. Troilus prévoit publier une étude de faisabilité au cours du deuxième semestre de 2022. Une décision concernant la construction est attendue avant la fin de l'exercice 2022.

ARTEMIS MOBILISE 141 M$ POUR FINANCER LE DÉVELOPPEMENT ET LA CONSTRUCTION DE BLACKWATER : Le 16 novembre 2021, Artemis Gold (« Artemis ») a annoncé la conclusion d'une convention d'achat de métaux précieux définitive de 141 M$ qui servira à financer la progression du développement et de la construction du projet. Le début de la construction à Blackwater est actuellement prévu au deuxième trimestre de 2022.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie de Nomad, est la « personne qualifiée » tel que défini dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 16 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal, Québec H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire, notamment le respect de toutes les conditions préalables au financement du deuxième et dernier dépôt aux termes du flux aurifère; la réalisation des avantages escomptés pour Nomad aux termes du flux aurifère; l'échéancier relatif à la mise en valeur et à la construction du projet Greenstone, y compris les travaux liés aux résidus; l'échéancier relatif à la publication prévue, par Nomad, de ses prévisions en matière de production d'onces d'équivalent-or pour 2022; la production annuelle d'or pour 2022 de la mine d'or Blyvoor; la quantité prévue d'onces revenant à Nomad tirées de la production annuelle de 2022 du flux de Blyvoor; les résultats du processus stratégique entrepris à la mine Woodlawn et l'échéancier de réalisation d'un tel processus; les résultats des travaux d'exploration devant être obtenus par Barrick à l'égard de la propriété Robertson, y compris son programme de forage de définition des ressources, l'échéancier relatif au lancement du programme de forage d'essai; les résultats du programme de mise en valeur à la mine Mercedes visant à accroître l'accès à de multiples corps minéralisés; le début prévu de la production dans les secteurs Marianas et Rey de Oro à la mine Mercedes; les résultats et l'échéancier relatifs à l'achèvement du programme d'exploration par Equinox à RDM; la réalisation des prévisions pour 2021 quant à la quantité d'onces produites à RDM; la réalisation d'un programme de forage bonifié à Moss; l'échéancier relatif à la publication de la réserve initiale, afin d'entreprendre le processus fédéral d'attribution de permis et la publication d'une étude de faisabilité par Troilus; et l'échéancier prévu pour le début de la construction au projet Blackwater par Artemis. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de procéder à la clôture du deuxième et dernier dépôt, les fluctuations des prix des matières premières à l'origine des revenus des redevances et des flux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés à l'égard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les activités, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, la conjoncture économique et commerciale générale, les conditions générales sur les marchés, les risques liés au flux aurifère et à son achèvement, et l'absence de tout autre facteur pouvant entraîner des actions, des événements ou des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes se révèleront exactes et, par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés valent uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements sur Redevances Nomad, veuillez visiter notre site web au www.nomadroyalty.com ou veuillez communiquer avec nous : Vincent Metcalfe, chef de la direction, [email protected] ; Joseph de la Plante, chef des investissements, [email protected]

