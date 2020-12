/NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad ») (TSX : NSR) a annoncé aujourd'hui la clôture d'un reclassement par Yamana Gold Inc. (l'« actionnaire vendeur » ou « Yamana ») de 22 750 000 actions ordinaires de Nomad (les « actions de Nomad ») à un prix de 1,10 $ CA par action de Nomad pour un produit brut de 25 025 000 $ CA à l'actionnaire vendeur (le « placement »). Nomad ne recevra aucun produit tiré du placement.

Valeurs mobilières Cormark Inc. et Scotia Capitaux Inc. ont agi à titre de co-chefs de file et teneurs de livres conjoints du placement, avec un syndicat de preneurs fermes incluant BMO Nesbitt Burns Inc., Marché mondiaux CIBC Inc., Haywood Securities Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Canaccord Genuity Corp., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc., PI Financial Corp., Raymond James Ltée, Stifel GMP et Velocity Trade Capital Ltd.

« Grâce à cette opération, nous avons pu attirer un nombre important de nouveaux investisseurs de détail et institutionnels envers Nomad. Nous sommes désormais avantageusement positionnés pour nous concentrer sur l'amélioration de la liquidité et l'évaluation de nos titres au fil du temps alors que nous continuons à bâtir Nomad », a déclaré Vincent Metcalfe, chef de la direction de Nomad.

Avant la clôture du placement, Yamana détenait 66 500 000 actions de Nomad et est réputée avoir détenu 14 148 889 actions de Nomad supplémentaires aux termes du titre convertible de Nomad (défini ci-après), ce qui représente environ 11,78 % des actions de Nomad émises et en circulation avant dilution et environ 13,94 % des actions de Nomad émises et en circulation après dilution partielle (en supposant la conversion du titre convertible de Nomad).

Après la clôture du placement, Yamana détient 43 750 000 actions de Nomad et est réputée détenir 14 148 889 actions de Nomad supplémentaires aux termes du titre convertible de Nomad, ce qui représente environ 7,75 % des actions de Nomad émises et en circulation avant dilution et environ 10.01 % des actions de Nomad émises et en circulation après dilution partielle (en supposant la conversion du titre convertible de Nomad).

Yamana est partie à un titre d'emprunt convertible de 10 000 000 $ US avec Nomad relativement à un paiement différé que Nomad doit à Yamana, lequel paiement est payable au comptant et est convertible en tout temps, en totalité ou en partie, en actions de Nomad au gré de Yamana, au plus tard à la date d'échéance du 27 mai 2022, sous réserve d'un droit de remboursement anticipé au comptant de la part de Nomad correspondant à 105 % du paiement différé à la fin de mai 2021, en un total de 14 148 889 actions ordinaires (en fonction d'un taux de change quotidien de 1.2734 de la Banque du Canada en date du 10 décembre 2020 et au prix de 0,90 $ CA par action de Nomad), sous réserve de rajustements dans certaines circonstances (le « titre convertible de Nomad »). Yamana a le droit de recevoir un intérêt sur le titre convertible de Nomad au taux de 3 % par année, payable trimestriellement, lequel intérêt peut être payé au comptant ou par l'émission d'actions de Nomad au gré de Nomad.

L'aliénation des actions de Nomad aux termes du placement a été réalisée à des fins de placement. Yamana n'a actuellement pas l'intention d'acquérir ou d'aliéner des actions de Nomad. Toutefois, selon les conditions du marché, la conjoncture économique et les conditions économiques, le cours des titres de Nomad, les activités, la situation financière et les perspectives de Nomad et/ou d'autres facteurs pertinents, Yamana pourrait développer de telles intentions à l'avenir et, à ce moment, pourrait à l'occasion faire l'acquisition de titres supplémentaires, aliéner une partie ou la totalité des titres existants ou supplémentaires ou continuer à détenir les actions de Nomad, le titre convertible de Nomad ou d'autres titres de Nomad.

Yamana déposera une déclaration selon le système d'alerte en vertu du Règlement 62-103 dans le cadre du placement. Une copie de la déclaration selon le système d'alerte déposée par Yamana sera accessible sous le profil de Nomad sur SEDAR au www.sedar.com ou en communiquant avec Sofia Tsakos, première vice-présidente, directrice juridique et secrétaire générale au 416 815-0220. Le siège social de Yamana est situé au Royal Bank Plaza, North Tower, 200 Bay Street, bureau 2200, Toronto (Ontario), M5J 2J3.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les actions ordinaires n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des États américains. Par conséquent, les actions ordinaires ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d'être inscrites conformément à la Loi de 1933 et aux lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables, ou à moins d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente des actions ordinaires ne doit avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de treize actifs de redevances, de flux et de prêts d'or, dont six sont actuellement sur des mines en production. Nomad prévoit faire croître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à court terme d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

