(en dollars américains, sauf indication contraire)

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX : NSR et OTCQX : NSRXF) a le plaisir d'annoncer ses livraisons et ses ventes préliminaires d'or et d'argent provenant de ses droits à des redevances et à des flux ainsi que de son prêt d'or pour le premier trimestre de 2021 :

Pour les trois mois terminés le 31 mars 2021



Livraisons / Ventes (onces) Or - Prêt au titre de l'or payé d'avance de Premier Gold 900 Or - Droits à des flux 3 954 Or - Droits à des redevances (réglés en trésorerie) (1) 175 Argent - Droits à des flux 37 338



Onces d'équivalent or (1)(2) 5 575

Au cours des trois mois terminés le 31 mars 2021, les produits réalisés par la Société, à titre préliminaire(3), ont atteint 9,7 millions $ résultant en une marge d'exploitation au comptant préliminaire(3)(4) de 7,9 millions $.

Notes :

(1) Les onces d'or préliminaires provenant des droits à des redevances comprennent les onces d'équivalent or des montants réglés en trésorerie en vertu des redevances sur le rendement net de fonderie RDM et Moss.

(2) Les produits tirés des redevances et des flux de la Société sont convertis en onces d'équivalent or en divisant les produits tirés des redevances et des flux d'or pour une période spécifique par le prix moyen réalisé par once d'or pour les produits tirés des flux d'or et en divisant les produits tirés des redevances d'or par le prix moyen de l'or pour les produits tirés des redevances d'or et ce, pour la période respective. L'argent reçu en vertu de droits à des redevances et à des flux est converti en onces d'équivalent or en multipliant le nombre d'onces d'argent par le prix moyen de l'argent pour la période et en le divisant par le prix moyen de l'or pour la période.

(3) L'information financière divulguée dans le présent communiqué est de nature préliminaire et sujette à des ajustements finaux suivant la clôture du trimestre, et pourrait donc varier de manière importante.

(4) La marge d'exploitation au comptant est calculée en soustrayant les coûts décaissés de l'or et de l'argent vendus des produits. La Société présente sa marge d'exploitation au comptant puisque la direction et certains investisseurs utilisent ce paramètre pour évaluer la performance de la Société comparativement à d'autres sociétés de redevances et de flux qui présentent leurs résultats de façon similaire et pour évaluer la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie.

Mises à jour à propos des actifs et récents développements :

PREMIÈRE LIVRAISON EN VERTU DU FLUX D'OR DE BLYVOOR : La Société a reçu sa première livraison d'or de la mine d'or Blyvoor, située à Carletonville en Afrique du Sud (la « mine d'or Blyvoor »). Après la première livraison d'or à la mine d'or Blyvoor, les activités minières ont été temporairement suspendues en raison d'un blocus illégal à l'entrée de la mine par des membres d'un syndicat local. Le 8 avril 2021, la Cour supérieure s'est prononcée en faveur de Blyvoor Gold Capital (PTY) Ltd (« Blyvoor ») et a considéré le blocus comme étant illégal. La reprise des opérations de Blyvoor ainsi que de ses activités liées au rodage de la production a eu lieu le 12 avril 2021.

Suivant son redémarrage complet, la mine d'or Blyvoor sera désormais pleinement opérationnelle et des livraisons additionnelles seront attendues à intervalles réguliers en fonction de l'amélioration de la mine jusqu'à l'atteinte de sa pleine capacité de production. Les activités sur le site viseront principalement à ouvrir de nouveaux panneaux dans les niveaux plus profonds, à augmenter le taux mensuel de traitement du minerai et à optimiser les opérations actuelles. Le début de la production commerciale est prévue d'ici la fin de l'année 2021, après quoi Nomad présentera aux investisseurs ses perspectives en termes de livraisons découlant du flux d'or. La sécurité reste une priorité pour toutes les parties prenantes, et à cet effet, la mine d'or Blyvoor a mis en œuvre des normes de sécurité robustes et des procédures de travail rigoureuses. Un rapport technique portant sur les ressources minérales à la mine d'or Blyvoor devrait être finalisé au deuxième trimestre de 2021.

Nomad est titulaire d'un flux d'or de 10 % sur la mine d'or Blyvoor visant les premières 160 koz d'or produites dans une année civile, et de 5 % sur toute production d'or supplémentaire dans la même année civile. Suivant la livraison de 300 koz d'or à Nomad en vertu de l'entente, le pourcentage du flux sera ramené à 0,5 % visant les premières 100 koz d'or produites dans une année civile, jusqu'à ce que la production d'or atteigne 10,32 millions d'onces à la mine d'or Blyvoor. Nomad fera des paiements en continu de 572 $ pour chaque once d'or livrée dans le cadre de l'entente de flux.

CONTRIBUTION IMPORTANTE DE ROBERTSON À VENIR À CORTEZ : Le 18 mars 2021, à la suite d'une analyse stratégique des équipes de direction de Barrick Gold Corporation (« Barrick Gold ») et de Nevada Gold Mines (« NGM »), l'énorme potentiel géologique des propriétés de NGM a été confirmé et Barrick Gold a précisé ses principaux projets de développement. Barrick Gold a mentionné que les techniques agiles de gestion et d'exploration et de connaissance des gisements implantées à NGM livraient déjà des résultats. Le secteur entre Pipeline et Robertson dans le complexe de Cortez a été mentionné comme étant un secteur offrant des opportunités excitantes pour de nouvelles découvertes majeures. Le 18 février 2021, Barrick Gold a annoncé que les travaux de terrain et la modélisation à l'échelle du district avaient permis de valider les modèles conceptuels. Une interprétation en sections est en cours entre les gisements Pipeline et Crossroads, de type Carlin, et la minéralisation associée à une intrusion à Robertson; et les carbonates de l'horizon Lower Plate seraient potentiellement plus près de la surface vers le nord. Fait d'importance pour Nomad, Barrick Gold a annoncé que Robertson commencerait à contribuer plus largement au profil de production à Cortez à compter de 2025.

PROGRAMME DE TRAVAUX EN COURS À BLACKWATER : Artemis Gold Inc. (« Artemis Gold ») a continué de mettre en œuvre son programme de travaux et a franchi plusieurs grandes étapes de développement au cours des dernières semaines. Le 19 mars 2021, la société a signé un protocole d'entente exécutoire avec Ausenco Engineering Canada Inc. assurant un prix maximum garanti (« PMG ») pour un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à prix fixe (« IAC ») en vue de construire des installations de traitement de 5,5 millions de tonnes par année et les infrastructures associées sur le projet aurifère Blackwater au centre de la Colombie-Britannique. Le 9 avril 2021, Artemis Gold a signé une lettre de mandat de crédit approuvé et a convenu des conditions de souscription avec Macquarie Bank Limited (« Macquarie ») et la Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») visant à mettre en place une facilité d'emprunt de 360 millions $ CA (la « facilité d'emprunt du projet »), afin de financer une proportion importante des coûts de construction estimés du projet aurifère Blackwater. Sous réserve de l'approbation finale de crédit et d'une vérification diligente finale, Macquarie et la Banque Nationale s'engagent chacun à souscrire 50 % de la facilité d'emprunt du projet. En appui à l'étude de faisabilité définitive (« EFD ») et en préparation pour le début de la construction sur le projet aurifère Blackwater, Artemis Gold s'affaire à réaliser les activités suivantes : du forage de contrôle des teneurs du minerai afin de préciser les teneurs prévues dans le calendrier détaillé et le plan d'exploitation minière pour la première année de production, des essais métallurgiques, du forage géotechnique dans le cadre des travaux de préparation du site et une étude de British Columbia Hydro. Le programme de travaux pour le premier semestre de 2021 avance à bon train et culminera avec l'achèvement de l'EFD sur le projet aurifère Blackwater d'ici la mi-2021.

NOUVEAU FLUX D'OR ET D'ARGENT À MERCEDES AVEC EQUINOX GOLD: Le 7 avril 2021, Equinox Gold Corp. (« Equinox ») a clôturé l'acquisition de Premier Gold Mines Limited. La mine Mercedes fait maintenant la transition vers le portefeuille d'un producteur d'or diversifié et de grande envergure qui prévoit augmenter la future production minière. En parallèle à la clôture de l'acquisition, Nomad a annoncé que l'entente de flux Mercedes avait été modifiée et mise à jour et prévoyait désormais, en plus des livraisons d'argent, des livraisons d'or trimestrielles fixes de 1 000 onces d'or affiné de la mine Mercedes (sous réserve d'ajustements à la hausse ou à la baisse dans certaines circonstances), plus un supplément de 6,5 % de ce montant ajusté payable en or affiné. Les livraisons d'or trimestrielles fixes prendront fin lorsqu'un total de 9 000 onces d'or aura été livré (en excluant tout or affiné reçu en vertu du supplément de 6,5 % du montant ajusté). Si le prix moyen trimestriel de l'or est supérieur à 1 650 $ l'once dans un trimestre donné, alors la quantité totale d'or devant être livrée au trimestre suivant sera réduite de 100 onces d'or affiné, tandis que si le prix moyen trimestriel de l'or est inférieur à 1 350 $ l'once, alors la quantité totale d'or devant être livrée sera augmentée de 100 onces d'or affiné. En parallèle, l'entente de prêt au titre de l'or payé d'avance de la Société a été résiliée.

NOUVEAU FLUX D'ARGENT À SOUTH ARTURO AVEC I-80 GOLD: Le 7 avril 2021, la Société et i-80 Gold Corp. (« i-80 Gold ») ont signé une nouvelle entente de flux pour South Arturo, prévoyant des livraisons de i-80 Gold à la Société de 100 % des onces d'argent affiné découlant de la production attribuable des secteurs minéralisés existants à South Arturo, et 50 % des onces d'argent affiné découlant de la production attribuable des secteurs d'exploration visés par l'entente de flux.



LA REDEVANCE MOSS BÉNÉFICIERA D'UN PROGRAMME D'EXPLORATION D'ENVERGURE : La mine Moss est présentement la plus grande mine purement aurifère et argentifère en Arizona et présente un énorme potentiel d'exploration. Northern Vertex a indiqué que durant le premier semestre de 2021, le plan d'exploration prévoyait du forage intercalaire, des travaux d'exploration à l'échelle de la propriété, et la définition de cibles de forage en vue de l'expansion des ressources. Au deuxième semestre de 2021, l'exploration sera plutôt axée sur le forage d'expansion des ressources, les travaux de géophysique à l'échelle régionale, et une campagne de forage visant à vérifier des cibles prioritaires à l'échelle régionale.

l'EMPREINTE MINÉRALISÉE PREND DE L'EXPANSION À TROILUS AU ZONE SUD-OUEST : Le projet aurifère Troilus continue de livrer d'excellents résultats d'exploration dans la zone Sud-ouest. Au cours des mois de mars et avril 2021, plusieurs résultats de forage ont été publiés. La zone Sud-ouest est une zone aurifère en pleine expansion située à environ 2,5 kilomètres au sud-ouest du couloir minéralisé principal (Z87 et la zone J) au sein du projet aurifère Troilus. La zone Sud-ouest montre une tendance continue d'intersections aurifères à plus haute teneur au sein d'une zone minéralisée disséminée beaucoup plus large, semblable à la zone principale Z87. Des zones de minéralisation parallèles continuent d'être découvertes à mesure que le forage se déplace en profondeur. Au cours des prochains mois, du forage intercalaire sera effectué dans la zone Sud-ouest; ces travaux seront nécessaires afin d'intégrer toutes les zones de minéralisation nouvellement identifiées dans une mise à jour de l'estimation des ressources minérales et dans l'étude de préfaisabilité, dont la publication est présentement prévue au deuxième semestre de 2021.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie de Redevances Nomad, est la « personne qualifiée » tel que défini dans le Règlement 43-101 qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 14 actifs de redevances et de flux, dont 6 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275 ave. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des évènements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des évènements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, les prix de l'or, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés en regard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la règlementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les impacts environnementaux imprévus sur les activités d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur à l'effet que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes s'avéreront exactes et par conséquent, l'on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

