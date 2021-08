MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW/ - Redevances Nomad Ltée (« Nomad » ou la « Société ») (TSX: NSR) (OTCQX: NSRXF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente (l'« entente ») avec des vendeurs privés (les « vendeurs ») en vue d'acquérir une redevance effective de 0,351 % sur les revenus nets de fonderie (la « redevance ») de la mine en production Caserones, située dans la région d'Atacama, au Chili (la « mine Caserones ») pour une contrepartie au comptant de 27,25 M$ US. Selon les modalités de l'entente, Nomad aura le droit de toucher les dividendes du T2 versés par Compania Minera Caserones (« CMC ») (dont le versement devrait avoir lieu au T3). L'acquisition de la redevance s'ajoute à la redevance effective de 0,28 % sur les revenus nets de fonderie de la mine Caserones acquise en mai 2021. Après la conclusion de l'opération, Nomad détiendra une redevance effective de 0,63 % sur les revenus de la fonderie de la mine Caserones, son investissement totalisant 50,25 M$ US.

Faits saillants de l'opération

Élargit l'accès à une mine en production de grande échelle au Chili

Accroît le droit de redevance de manière prudente et judicieuse en ajoutant des droits à l'actif existant

Renforce le profil de flux de trésorerie disponibles de Nomad

Augmente l'exposition à une mine en production englobant un grand portefeuille de terrains et se trouvant près de vastes gisements de cuivre découverts :

Los Helados - NGEX Minerals (10 kilomètres)



Josemaria - Josemaria Resources (20 kilomètres)



Filo del Sol - Filo Mining (28 kilomètres)

- Filo Mining (28 kilomètres) Démontre que Nomad demeure capable de trouver des occasions d'acquisition de redevances et de conclure des opérations, la Société ayant effectué six acquisitions depuis juin 2020

Redevances sur Caserones

La redevance consiste en une redevance effective de 0,351 % sur les revenus nets de fonderie des concessions formant la mine Caserones, laquelle est située sur un portefeuille de terrains d'environ 17 000 hectares.

Description de l'opération

Dans le cadre de cette opération, Nomad acquerra des actions représentant une participation de 37,5 % dans CMC, une société minière contractuelle fermée du Chili qui détient les droits de paiement de 32,5 % d'une redevance de 2,88 % sur les revenus nets de fonderie de la mine Caserones. À la clôture de l'opération, Nomad deviendra un actionnaire inscrit de CMC et sera partie à une convention entre actionnaires qui prévoit, notamment, la distribution de tous les paiements de la redevance nets d'impôts sur le revenu chiliens (l'« acquisition d'actions »). Après la conclusion de l'opération, Nomad détiendra 67,5 % des actions de CMC.

En contrepartie de l'acquisition d'actions, Nomad versera une contrepartie au comptant de 27,25 M$ US (la « contrepartie au comptant ») aux vendeurs. Nomad prévoit financer la contrepartie au comptant au moyen de sa facilité de crédit renouvelable.

Sous réserve de certaines conditions, notamment l'inscription des actions de CMC acquises par Nomad au nom de celle-ci au registre des actionnaires du dépositaire des mines de Santiago, au Chili, la clôture de l'acquisition d'actions est prévue en août ou au début du mois de septembre 2021.

Capital-actions :

Au 19 août 2021, la Société avait 56 655 818 actions ordinaires, 1 407 972 options d'achat d'actions et 24 881 734 bons de souscription d'actions ordinaires en circulation, conférant aux porteurs le droit de souscrire 2 488 174 actions ordinaires. La Société comptait également 209 879 unités d'actions de négociation restreinte, 78 500 unités d'actions liées au rendement et 131 580 unités d'actions différées en circulation. En raison du paiement différé à Yamana Gold Inc. et compte tenu des taux de change quotidiens des devises canadienne et américaine publiés par la Banque du Canada le 18 août 2021, 1 403 272 actions ordinaires (après consolidation) pourraient être émises si l'option de conversion était exercée à cette date.

PERSONNE QUALIFIÉE

Vincent Cardin-Tremblay, géo., vice-président, Géologie chez Redevances Nomad, est la « personne qualifiée », au sens du Règlement 43-101, qui a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE NOMAD

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad possède un portefeuille de 15 actifs de redevances et de flux, dont 8 sur des mines actuellement en production. Nomad prévoit de croître et de diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires pour la production et la production à brève échéance d'or et d'argent. Pour plus d'information, veuillez visiter : www.nomadroyalty.com.

Redevances Nomad Ltée

500-1275, av. des Canadiens-de-Montréal

Montréal (Québec) H3B 0G4

nomadroyalty.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué peuvent être réputés des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques et qui font référence à des événements ou à des développements que Nomad prévoit sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas forcément, signalés par l'emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention de », « estime », « projette », « potentiel », « prévus » et d'autres expressions semblables, ou se rapportent à des événements ou à des conditions qui « se produiront » ou qui « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que Nomad soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons notamment : l'impossibilité de respecter la totalité des conditions préalables à la clôture de l'acquisition d'actions, la date de clôture de l'acquisition d'actions, l'avantage que Nomad tirera de l'acquisition d'actions, l'impossibilité d'acquérir des redevances et de financer des flux de métaux précieux, le prix des métaux, les droits de redevances et de flux de Nomad, l'accès à des consultants qualifiés, les résultats d'activités d'exploitation, d'exploration et de développement miniers des propriétés à l'égard desquelles Nomad détient une redevance ou un flux de métaux, les risques non assurés, l'évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité de la main-d'œuvre, du matériel et de l'équipement, les délais d'obtention des approbations gouvernementales ou judiciaires, le rendement réel des installations, de l'équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes, les répercussions environnementales imprévues sur les coûts d'exploitation, les prix sur le marché, l'accès soutenu à des capitaux et à du financement, la conjoncture économique et commerciale générale ainsi que les conditions générales sur les marchés. Nomad met en garde le lecteur que la liste de facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs contenus dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu'aux incertitudes qu'ils sous-tendent et aux risques qu'ils comportent. Nomad est d'avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n'y a aucune garantie que ces attentes se révéleront exactes et, par conséquent, on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis uniquement en date du présent communiqué de presse. Nomad n'assume aucunement l'obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement, que ce soit par suite de l'obtention de nouveaux renseignements, en raison d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable l'exige.

Vincent Metcalfe, chef de la direction, [email protected]; Joseph de la Plante, chef des investissements, [email protected]

