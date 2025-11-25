Un investissement majeur renforce le leadership canadien en matière d'intelligence artificielle (IA), de technologies quantiques et de connectivité de prochaine génération tout en favorisant une croissance durable et un développement des talents de classe mondiale.





Le projet met en valeur la force des partenariats stratégiques de Nokia avec le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et la ville d'Ottawa.

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui marque une nouvelle ère importante pour l'innovation canadienne alors que Nokia lance la construction de son campus d'Ottawa de prochaine génération, renforçant la position du Canada en tant que chef de file mondial en matière de connectivité. Fort de plus de cinq décennies d'innovation en tant que pionnier dans la région d'Ottawa, Nokia réaffirme son leadership dans l'évolution des technologies de communication du pays. Le nouveau campus de Nokia jouera un rôle crucial en favorisant les percées dans les réseaux alimentés par l'IA, les réseaux de centres de données, l'infrastructure résistante au quantique et les technologies 6G de prochaine génération, tout en établissant des partenariats stratégiques au sein de l'industrie et en développant la prochaine génération d'innovateurs.

Le nouveau campus Ottawa innovation de Nokia (Groupe CNW/Nokia)

Le campus d'Ottawa de Nokia sera plus qu'un centre de recherche et développement. Il servira de plateforme de lancement pour l'avenir de l'innovation canadienne, accélérant les progrès en matière d'IA, de technologies quantiques et de transformation numérique durable. Il s'étend sur près 750 000 pieds carrés au cœur du parc technologique de Kanata North. De plus, le campus contribue à soutenir plus de 1 900 professionnels en recherche et développement à Ottawa et à plus de 2 500 à l'échelle nationale.

« Les réseaux de confiance, sécurisés et avancés de Nokia stimulent le supercycle de l'IA. Notre investissement dans le nouveau campus d'Ottawa de Nokia et la recherche et développement à travers le pays alimentera l'infrastructure à l'échelle mondiale et les percées qui aideront à façonner l'avenir de la connectivité. À mesure que nous intensifions nos efforts, nous améliorons également notre engagement à faire progresser les technologies qui renforcent la défense et la sécurité nationale du Canada. Nous misons davantage sur les talents, les partenaires et la technologie locaux pour consolider le rôle de leadership de Nokia Canada dans une nouvelle ère de connectivité quantique sécurisée, évolutive et résiliente », a déclaré Jeffrey Maddox, président de Nokia Canada.

Le nouveau campus (la source de la conception de routeurs de classe mondiale, de la fibre optique 800 G, de la technologie de centres de données et du réseautage quantique sécurisé de Nokia) continuera de mettre de l'avant les biens, les services et les talents canadiens, de stimuler la croissance économique et d'établir de nouvelles normes en matière de conception durable, y compris les principes LEED, les systèmes énergétiques renouvelables et résilients et les matériaux à faible émission de carbone.

« Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Ontario et de la ville d'Ottawa. Leur vision partagée et leur investissement par le biais d'initiatives comme le Fonds stratégique pour l'innovation ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ce projet et dans la consolidation du leadership du Canada dans l'infrastructure numérique de prochaine génération », a ajouté Jeffrey Maddox.

« Nokia joue un rôle essentiel dans l'IA et la révolution quantique. En élargissant notre zone de couverture à Ottawa, nous ne faisons pas que croître; nous renforçons notre engagement envers l'innovation et nous faisons progresser les réseaux de prochaine génération qui transformeront la façon dont les industries et les gens communiquent dans le monde », a déclaré David Heard, président de l'infrastructure réseau de Nokia.

Les partenariats puissants de Nokia avec NVIDIA, des universités de premier plan et des programmes de formation de haut niveau garantissent la capacité du campus d'Ottawa à attirer les talents internationaux et assurent sa présence comme catalyseur pour la prospérité axée sur la technologie. En intégrant la fibre optique évoluée, le routage IP, le réseautage quantique, l'AI-RAN et la 6G, Nokia Canada jette les bases d'une infrastructure numérique sécurisée, souveraine et économe en énergie.

Guidé par la durabilité et l'impact local, le nouveau campus Ottawa innovation renforcera Kanata North en tant que pôle d'infrastructures numériques prééminent au Canada. Il contribuera à augmenter le bassin de talents de classe mondiale du pays et à améliorer la réputation du Canada en tant que chef de file de confiance sur le plan de la connectivité de prochaine génération. Nokia a également hâte de collaborer davantage avec tous les niveaux de gouvernement en matière de connectivité du transport en commun du campus.

Citations supplémentaires

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable du Développement économique Canada pour les régions du Québec, a déclaré :

« Le Canada se situe à l'avant-plan de la course technologique mondiale. Grâce au projet de Nokia mené à son campus de Kanata, les Canadiens auront accès aux télécommunications numériques les plus avancées. Le jalon que l'on souligne aujourd'hui est une étape importante dans l'émergence de technologies prometteuses qui auront un effet transformateur sur l'économie canadienne. Le partenariat qui unit Nokia et le Canada viendra renforcer notre infrastructure numérique et produira des résultats pour les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international, a déclaré :

« La cérémonie d'inauguration d'aujourd'hui pour l'expansion du campus d'Ottawa de Nokia renforce l'engagement du Canada à être un chef de file de confiance en matière d'infrastructure numérique sécurisée et durable dans le monde entier. Le nouveau campus fera progresser l'intelligence artificielle, le réseautage à résistance quantique et la connectivité de prochaine génération pour aider les entreprises canadiennes à rivaliser à l'échelle mondiale. Le Canada accueille favorablement l'investissement étranger comme moteur de l'innovation, de la création d'emplois et de la croissance économique, et le Service des délégués commerciaux est prêt à aider les dirigeants mondiaux comme Nokia à saisir ces occasions et à croître au Canada. »

L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, a déclaré :

« L'infrastructure numérique est essentielle à la réussite future du Canada, et tout particulièrement en ce moment charnière où de nouvelles technologies redéfinissent le monde qui nous entoure. C'est pourquoi ce projet est si important. Nous n'investissons pas que dans les fondations nécessaires à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et à la cybersécurité, nous veillons aussi à ce que les innovateurs canadiens disposent des outils pour devenir des chefs de file mondiaux. Dans le cadre de ce partenariat, nous établissons une main-d'œuvre hautement qualifiée, donnons aux Canadiens les moyens de susciter la prochaine vague d'innovation, stimulons la croissance économique et créons les emplois bien rémunérés de l'avenir. »

Son Honneur, Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, a déclaré :

« Ottawa est la capitale canadienne de l'innovation. Depuis plus de 50 ans, Nokia participe à la croissance du secteur technologique d'Ottawa, et ce nouveau campus représente le prochain chapitre. Cet investissement majeur dans notre ville est un autre signe qu'Ottawa, et en particulier Kanata North, possède le talent, la créativité et la vision nécessaires pour stimuler l'innovation. Merci à Nokia de s'être associé à Ottawa, d'avoir investi dans notre ville et d'avoir contribué à la création d'emplois et à une croissance durable. »

Ressources et renseignements supplémentaires

Site Web : Réseaux à résistance quantique | Nokia.com

Site Web : Réseaux optiques | Nokia.com

Site Web : Réseaux IP | Nokia.com

Site Web : Tracer la voie vers la 6G | Nokia.com

Site Web : Réseaux de centres de données | Nokia.com

À propos de Nokia

Nokia est un chef de file mondial de la connectivité à l'ère de l'IA. Grâce à notre expertise dans les réseaux fixes, mobiles et de transport, propulsée par l'innovation de Nokia Bell Labs, nous faisons progresser la connectivité pour garantir un monde meilleur.

Suivez-nous sur les médias sociaux

LinkedIn X Instagram Facebook YouTube

SOURCE Nokia

Demandes de renseignements des médias : Service de presse de Nokia, Courriel : [email protected]; Sarah Miller, Courriel : [email protected]