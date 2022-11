Noir sur Blanc célèbre le mariage de l'art d'ici et du design d'intérieur

Noir sur Blanc, Atelier d'art et design, dévoile sa première collection et ses services spécialement pensés pour assurer l'intégration de l'art d'ici en design et en architecture intérieure et extérieure.

BOUCHERVILLE, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Près de 200 personnes se sont déplacées mardi 1er novembre 2022 pour assister au grand dévoilement de la première collection d'œuvres d'art exclusives créée pour les professionnels du design et de l'architecture, les entreprises et le grand public.

L'entreprise créative répond à la demande croissante des Québécois de personnaliser leur espace. « Nous nous assurons que l'art d'ici trouve la place qui lui revient dans notre vie et nous accompagnons nos clients dans cette démarche. Avec le virage environnemental auquel nous aspirons aujourd'hui, favoriser des talents d'ici n'est-il pas essentiel ?», explique Marie-France Béland, fondatrice de l'atelier et directrice artistique et image de marque.

Puisant dans un regroupement de près de 40 artistes d'ici de toute notoriété, l'entreprise propose à ses clients des collections harmonieuses touchant à tous les styles de design. Celle-ci aspire à devenir une référence incontournable pour les professionnels et les entreprises quand vient le temps de trouver de l'art-design sous toutes ses formes et d'avoir un service d'accompagnement qui parle le même langage.

« Chaque collection a son identité et un thème d'inspiration. Nous laissons place au talent de nos artistes tout en assurant une cohésion dans la direction artistique. », explique Marie-France.

L'esprit unique de l'art, au service du design

L'idée semble évidente, elle n'en est pas moins très innovante, comme en témoigne la vaste communauté d'artistes et de designers rassemblés autour de la collection d'automne « Retour à la nature ». La créativité d'artistes tels que Zabel, Karine Forget, Julie Beauchemin et bien d'autres était saisissante. Certaines œuvres ont d'ailleurs séduit l'animatrice de télévision Valérie Coossa, invitée spéciale du lancement, qui était accompagnée de son conjoint Claude Meunier, comédien.

Noir sur Blanc compte sur de nombreux partenaires tels que Benjamin Moore, La pièce, Muraluxe et Mirage. Une œuvre d'Isabelle Rivest d'une valeur de 1700$ a été tirée parmi les personnes présentes, gracieuseté de Benjamin Moore commanditaire principal.

Renseignements: Marie-France Béland, fondatrice, [email protected], 450 494-4678