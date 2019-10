Noir Silence - 2019, une année importante et un album compilation

CHAMBLY, QC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le 16 novembre prochain, au Club Soda de Montréal, dans le cadre du Coup de cœur francophone, Noir Silence souligne la sortie de son premier album compilation.

Le groupe se sentait à point pour présenter un projet compilation avec son catalogue de sept albums originaux, un album Live et un EP lancé en février dernier. On s'y transporte de Malade à Made in USA en passant par Oublier, Le vent a tourné et évidemment... On jase de toi!

Le livret de 16 pages offre des anecdotes et des révélations inédites sur la provenance et l'histoire de chacune des chansons.

C'est dans le cadre d'une soirée toute 90, entouré des Frères à Ch'val et de Vilain Pingouin, que l'opus sera présenté le 16 novembre prochain.

2019 - Un retour en force sur scène.

La Fureur, les Montgolfières et les Plaines.

En début d'année, Jean-François Dubé participe à un numéro marquant du retour de La Fureur. Un numéro acoustique remarquable, regroupant les bands phares québécois des années 1990 et 2000.

Noir Silence effectue plus d'une trentaine de performances au cours de l'année et s'arrête entre autres à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu vingt ans après sa mémorable soirée avec les Backstreet Boys.

Dubé est également de l'hommage à Gerry Boulet sur les plaines d'Abraham. Une foule avoisinant les 100 000 personnes entonne les succès de ce chanteur légendaire.

Avec la sortie de l'album Les meilleurs hits, l'année 2020 s'annonce tout aussi enivrante pour Noir Silence. Après toutes ces années, ses membres sont toujours aussi passionnés de faire de la route, des spectacles et de partager des refrains avec le public.

Noir Silence

Les meilleurs hits

Photo de presse, vidéos et informations: http://studioml.biz/ns

Album physique disponible au https://ecountry.ca/

Samedi, 16 novembre 2019

Lancement de l'album « Les meilleurs hits » de Noir Silence

Lieu: Le Club Soda

1225, boul St-Laurent, Montréal, QC H2X 2S6

Heure: 19h30 à 22h30.

Prestation de Noir Silence à 20h30

