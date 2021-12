NOHT-ESON réaffirme son engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion dans le secteur de la santé

Le décès prématuré d'une patiente autochtone à Niagara Health suscite de la tristesse, des inquiétudes et un sentiment de détermination.

ST CATHARINES, ON, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La Niagara Ontario Health Team - Équipe Santé Ontario Niagara (NOHT-ESON) offre ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à la communauté autochtone de Heather Winterstein, une membre de la communauté Anishnawbe âgée de 24 ans qui est décédée le vendredi 10 décembre 2021 alors qu'elle dans la salle d'urgence de Niagara Health.

« Nos pensées sont dirigées vers le soutien des personnes les plus directement touchées, a déclaré Carol Stewart-Kirkby, codirectrice de la table de planification des services de la NOHT-ESON, faisant écho aux préoccupations communes exprimées par le partenariat de 47 membres formé de fournisseurs de soins de santé dans la région de Niagara. Cet incident est un rappel tragique du besoin urgent de travailler pour comprendre de quelle façon l'héritage de la colonisation continue d'avoir des répercussions sur les systèmes de soins de santé. »

« Nous sommes grandement favorables à une collaboration avec les membres de la famille et la communauté autochtone pour comprendre et aborder les circonstances de cette situation, a poursuivi Carol Stewart-Kirkby. Nous reconnaissons également la nécessité de tenir compte des réalités du racisme systémique, de lutter contre les préjugés anti-autochtones et de trouver de nouvelles façons d'impliquer tous les citoyens dans la réforme du système de santé.

La NOHT-ESON continue d'affirmer sa volonté à accorder la priorité aux voix autochtones, reconnaissant l'importance de l'équité et de la prestation de soins sécuritaires comme principes fondamentaux de chaque organisation de la NOTH-ESON qui offre des soins à Niagara. »

