NOËL GOSPEL AVEC JIREH GOSPEL CHOIR ET MONTREAL GOSPEL CHOIR DE CAROL BERNARD

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Noël Gospel lance la saison des Fêtes avec le Jireh Gospel Choir et le Montreal Gospel Choir, dirigés par Carol Bernard, à la Salle Pierre-Mercure les 29 et 30 novembre. Plus de 100 chanteurs se produiront aux côtés de musiciens de renom dirigés par Paul Charles pour trois spectacles inoubliables.

« Avec Noël Gospel, nul besoin de voyager aux États-Unis pour entendre du vrai gospel -- c'est toute l'énergie de Brooklyn qui s'invite à Montréal! » affirme Carol Bernard, directrice artistique.

Devenue une tradition montréalaise, Noël Gospel offre une expérience gospel authentique de deux heures pour toute la famille en français et en anglais -- des spirituals afro-américains au hip-hop, des classiques de Noël comme « Minuit Chrétien » et « Joy To The World », ainsi que des compositions originales -- le tout porté par des harmonies envoûtantes et des rythmes électrisants.

Le parcours et l'influence de Jireh Gospel Choir, qui célèbre près de 30 ans d'existence, fera l'objet d'un documentaire produit par l'Office national du film du Canada (ONF), Jireh Gospel, une famille de cœur réalisé par Wylem Decaille, qui sera lancé le 11 décembre sur onf.ca . Ce groupe primé a acquis une reconnaissance nationale lorsque Get Up, son album bilingue de chansons originales, a remporté le prix de l'Album gospel de l'année. Jireh s'est produit sur de grandes scènes en Europe et en Amérique du Nord, notamment à trois reprises en tête d'affiche en soirée au Festival international de Jazz de Montréal.

Fondé en 2011, le Montreal Gospel Choir réunit 80 chanteurs issus de tous les horizons, représentant le cœur vibrant et multiculturel de Montréal. Leur signature : une énergie contagieuse et une sincérité qui touchent en plein cœur.

Véritable moteur de la scène gospel québécoise, Carol Bernard a été juge aux prix Juno et pour FACTOR et nommée Lauréate du Mois de l'Histoire des Noirs en reconnaissance de sa contribution remarquable à la société québécoise. Ses ateliers et classes de maître en gospel sont acclamés tant au Canada qu'en Europe.

Représentations à la Salle Pierre-Mercure

Samedi 29 novembre - 15h00 & 20h00

Dimanche 30 novembre - 16h00

