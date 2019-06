Nobina Robinson et Scott Carson se joignent au conseil d'administration du COQES

TORONTO, le 21 juin 2019 /CNW/ - Nobina Robinson, ancienne directrice générale de Polytechnics Canada, a été nommée présidente du conseil d'administration du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (COQES) pour un mandat de trois ans à compter du 30 mai 2019.

Avant de se joindre à Polytechnics Canada, l'association nationale qui représente les écoles polytechniques et les collèges canadiens qui décernent des grades ou des diplômes, Mme Robinson a travaillé au Collège Seneca. Elle a également été membre du Comité d'experts sur le soutien fédéral à la recherche et au développement d'entreprises, et elle a joué un rôle de premier plan en demandant avec insistance au gouvernement fédéral de mettre en place le programme de prêt canadien aux apprentis et un financement permanent pour l'innovation et la recherche industrielles au niveau des collèges et des écoles polytechniques. En outre, Mme Robinson a occupé un poste d'agente du service extérieur canadien, notamment un poste d'agente politique à l'ambassade du Canada à La Havane. Elle est présidente du conseil d'administration d'Informed Opinions, un organisme sans but lucratif voué à l'atteinte d'un équilibre entre les sexes dans les commentaires dans les médias. Elle a été nommée chercheuse principale à l'École de politiques publiques de l'Université de Calgary et chercheuse principale à l'Institut C.D. Howe.

« C'est un honneur d'avoir été invitée à présider le COQES, un organisme unique au Canada pour sa profondeur en ce qui concerne les questions de politiques en matière d'enseignement postsecondaire et de compétences », a déclaré Mme Robinson. « Je me réjouis à la perspective de travailler avec les autres membres du conseil d'administration et le personnel du COQES pour appuyer sa mission importante, qui consiste à offrir des conseils pour améliorer la qualité des systèmes d'enseignement supérieur et de formation en Ontario ».

Le COQES est également heureux d'accueillir au sein de son conseil d'administration M. A. Scott Carson, professeur en gouvernance et en stratégies à l'École de commerce Stephen J.R. Smith de l'Université Queen's, qui a été nommé le 6 juin 2019. Il a été titulaire de la chaire Stauffer-Dunning d'études en politiques et directeur exécutif de l'École des études en politiques de l'Université Queen's. La carrière de M. Carson allie le monde des affaires, le gouvernement et le milieu universitaire. Il a exercé les fonctions de chef des finances d'entreprises au sein d'une grande banque canadienne, de chef de la direction d'un secrétariat du gouvernement de l'Ontario et de doyen de deux écoles de commerce d'universités canadiennes. Il a été président du conseil d'administration de l'Hôpital général de Kingston, président de la Chambre de commerce du Grand Kitchener-Waterloo et vice-président de l'administration de l'aéroport international Robert L. Stanfield d'Halifax. Il a été membre de nombreux autres conseils d'administration d'entreprises et d'organismes sans but lucratif.

« Nobina et Scott possèdent une vaste expérience dans les secteurs de l'enseignement postsecondaire, du gouvernement, des affaires et des organismes sans but lucratif », a déclaré Harvey P. Weingarten, président et chef de la direction du COQES. « Nous serons heureux de collaborer avec eux et de profiter de leur expertise ».

Le COQES est un organisme du gouvernement de l'Ontario. Il a été créé en 2005 pour effectuer des recherches, évaluer le système d'enseignement postsecondaire et offrir des conseils stratégiques au ministre de la Formation et des Collèges et Universités.

