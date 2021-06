Nixa nommée meilleure entreprise de développement Web au Canada en 2021

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Nixa a remporté le prix de la meilleure société de développement Web du Canada 2021 remis par le magazine en ligne Corporate Vision.

Les prix des Technology Innovators Awards sont décernés pour récompenser les entreprises qui se démarquent au sein de leur industrie par leur performance et leur caractère innovant. Après avoir gagné le prix de la meilleure entreprise de développement web au Québec en 2020, Nixa brille cette année sur le marché national grâce à sa polyvalence et sa volonté constante à évoluer.

« La complexité des projets internationaux livrés cette année démontre encore une fois l'expertise de Nixa et nous place comme chef de file en développement web en Amérique du Nord. Bravo à toute l'équipe ! », a déclaré Marc F. Adam, président de Nixa.

Cumulant près de dix ans d'expérience sur des projets complexes et variés, Nixa a su développer une expertise notable dans les technologies les plus utilisées sur le marché. Accompagnant chacun de ses clients dans le développement de projets numériques, Nixa use de créativité et de savoir-faire afin de leur proposer les meilleures solutions possibles.

À propos de Nixa : Fondée en février 2013, Nixa est une firme de stratégie digitale, de développement web, de développement applicatif, de développement logiciel ainsi que d'architecture de contenus. Ayant son siège social à Montréal et des établissements à New York et Philadelphie, les équipes de Nixa sont composées d'un noyau entouré d'acolytes d'expérience provenant de différents domaines, de différentes disciplines, ayant un objectif commun : faire rayonner les marques grâce à un modèle souple, transparent, innovateur, honnête et surtout, humain.

