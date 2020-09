Nixa nommée la firme de développement web la plus innovante au Canada

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Nixa a reçu le prix de la meilleure entreprise de développement Web - Québec 2020 dans le cadre des Technology Innovator Awards par Corporate Vision pour ses pratiques commerciales exceptionnelles et sa technologie novative.

Les prix 2020 de l'innovation technologique reviennent pour la cinquième année consécutive, permettant au magazine Corporate Vision de récompenser les personnes et les entreprises talentueuses et dévouées travaillant dans cette industrie pour leur innovation et leur excellence dans leurs pratiques commerciales, ainsi que pour leur performance globale exceptionnelle.

Forte de plus de 7 ans d'activité, Nixa a su développer une expertise notable dans les technologies les plus utilisées sur le marché. De l'idéation à la mise en ligne, en passant par toute les étapes de développement, Nixa est en mesure d'accompagner chaque client dans la réalisation de leur projets numériques. Efficace et créative, Nixa travaille habilement avec toutes les plateformes et de multiples partenaires. Nixa est composée d'un noyau solide entouré d'experts de différents domaines avec un objectif commun : faire briller ses clients par un modèle flexible, transparent, honnête et surtout humain.

À propos de Nixa: Fondée en février 2013, Nixa est une firme respectée de développement web, logiciel et d'applications mobile. Ayant son siège social à Montréal et des places d'affaires à New York et Philadelphie, les équipes de Nixa sont composées d'un noyau entouré d'acolytes d'expérience provenant de différents domaines, de différentes disciplines, ayant un objectif commun: faire rayonner les marques grâce à un modèle souple, transparent, innovateur, honnête et surtout, humain.

Pour voir nos dernières créations publiques, visitez notre site web : https://nixa.ca/portfolio

SOURCE Nixa

Renseignements: Marc F. Adam, Titre: Président, Courriel: [email protected], Téléphone: 514-476-3938

Liens connexes

www.nixa.ca