Nixa Montréal nommée la firme de développement web la plus innovante au Canada

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Nixa, firme montréalaise spécialisée dans le développement web et d'application complexe et sur mesure, a été nommée comme étant de la firme de développement web la plus innovante de l'année 2019 au Québec par le CV Magazine, dans le cadre des Prix de l'innovation technologique.

CV Magazine reconnaît, récompense et met de l'avant, chaque année, les leaders de l'industrie en nommant les entreprises ou projets les plus innovants afin de valoriser cette industrie en plein essor et les acteurs qui lui permettent d'évoluer.

Célébrant cette année plus de 6 ans de développement, d'innovation et de résultats, Nixa est alors honorée de recevoir ce prix qui met en valeur son expertise et sa crédibilité sur le marché. Nixa maîtrise les technologies et les langages de programmation les plus novateurs du marché tout en proposant une gestion de projet unique. Elle a su faire ses preuves grâce à son vaste portfolio de projets et a su maintenir une croissance soutenue grâce à des partenariats canadiens et internationaux. Depuis les dernières années, Nixa a pris part à de nombreux mandats dans des industries telles que le domaine bancaire, pharmaceutique, culturel, du recrutement, du commerce en ligne, etc.

À propos de Nixa: Fondée en février 2013, Nixa est une firme respectée de développement web, logiciel et d'applications mobile. Ayant son siège social à Montréal et des places d'affaires à New York et Philadelphie, les équipes de Nixa sont composées d'un noyau entouré d'acolytes d'expérience provenant de différents domaines, de différentes disciplines, ayant un objectif commun: faire rayonner les marques grâce à un modèle souple, transparent, innovateur, honnête et surtout, humain.

Pour voir nos dernières créations publiques, visitez notre site web : https://nixa.ca/portfolio/

Renseignements: Marc F. Adam, Titre: Président, Courriel: marc@nixa.ca, Téléphone: 514-476-3938

