Niveau de stress et d'anxiété en hausse : un syndicat d'enseignants choisit Starling Minds

VANCOUVER, BC, le 9 mars 2021 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) s'associe à Starling Minds, une plateforme reconnue de thérapie cognitivo-comportementale, pour offrir un soutien en santé mentale à ses 11 950 membres.

En exploitant la puissance du numérique, les enseignantes et enseignants ainsi que les autres travailleuses et travailleurs de l'éducation de l'AEFO pourront accéder à des outils pour combattre l'anxiété, le stress et la dépression, à distance et en tout temps, sans se soucier du coût ou du lieu. Le programme de forme mentale de Starling offre aux syndicats de l'enseignement un moyen proactif de protéger la santé mentale du personnel enseignant et de soutien, ainsi que les fondements d'un système scolaire performant.

« La dernière année a été la plus éprouvante jamais vécue par les enseignantes et les enseignants ainsi que les autres travailleuses et les travailleurs de l'éducation, et ce n'est pas fini. Pour l'AEFO, il était essentiel que nos membres puissent avoir accès à un programme de santé mentale qui soit accessible en tout temps et sur tout appareil numérique », a déclaré Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO. « La plateforme Starling permet aussi du soutien par les pairs, de façon anonyme. Comme nos membres travaillent jour après jour dans des conditions de stress, d'anxiété et d'incertitude, il n'a jamais été aussi important qu'un programme de santé mentale comme celui de Starling soit accessible partout et en tout temps. »

« Starling Minds est honorée de voir l'AEFO rejoindre leur liste croissante de clients du secteur de l'éducation et d'offrir une thérapie numérique personnalisée et centrée sur la profession du personnel enseignant et de soutien, déclare Peter Oxley, chef de la direction de Starling Minds. « Les enseignantes et enseignants ont été en première ligne de cette pandémie et continuent de faire face à un environnement toujours très stressant et en pleine mutation. »

Starling a déjà aidé des milliers de personnes du milieu de l'enseignement à améliorer leur santé mentale. En effet, environ 75 % des membres signalent des améliorations significatives de leur niveau de stress, d'anxiété et de dépression.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir le programme de santé mentale de Starling à nos précieux clients de l'AEFO et à leurs membres, » affirme Vic Medland, directeur général du Régime d'assurance des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RAEO).

Après avoir constaté le succès du programme Recouvrer la santé de Starling Minds, qui aide les enseignantes et enseignants à renforcer leur capacité de résilience et leur confiance pour réintégrer le travail après une absence, nous sommes convaincus que le programme de forme mentale fournira un autre outil pour soutenir les besoins de nos membres alors qu'ils amorcent les mois les plus difficiles de l'année scolaire.

Le programme de forme mentale Starling Minds offre :

Un contenu spécifique pour offrir un traitement personnalisé qui trouve un écho auprès des enseignantes et enseignants et du personnel de soutien.

Une communauté de soutien par les pairs pour aider à normaliser les situations et encourager les liens sociaux qui contribuent à réduire les préjugés et l'isolement.

Des outils de thérapie cognitivo-comportementale qui aident les enseignantes et enseignants à renforcer leur sensibilisation, leurs compétences et leur capacité à prendre soin de soi.

Des données agrégées pour mieux comprendre les tendances générales en matière d'utilisation et de santé mentale.

L'AEFO s'apprête à lancer cette semaine le programme de santé mentale de Starling pour ses 11 950 membres afin de fournir au personnel enseignant et de soutien l'aide thérapeutique nécessaire dans les derniers mois de l'année scolaire.

Pour en savoir plus au sujet de notre travail avec les enseignantes et enseignants, allez à starlingminds.com .

À propos de Starling Minds

Starling Minds™ est une plateforme numérique en santé mentale qui aide à réduire les coûts liés aux absences et invalidités en proposant une thérapie cognitivo-comportementale (TCC) numérique personnalisée, accessible sur-le-champ et sans aucune limite. Créée par des psychologues de renom, la thérapie numérique Starling est alimentée par un système expert qui s'inspire des processus et des pratiques de la thérapie guidée par l'humain et qui permet à tout membre d'éliminer les plus grands obstacles relatifs à des soins en santé mentale abordables et efficaces : les coûts, l'accès et les préjugés.

Au sujet du RAEO

Grâce à toute une gamme de produits d'assurance, le RAEO offre une garantie à plus de 200 000 membres en éducation dans la province. Propriété des quatre fédérations de personnel enseignant de l'Ontario (AEFO, FEEO, OECTA et OSSTF/FEESO) et dirigé par un conseil d'administration, le RAEO est né de la conviction que les enseignantes et enseignants seraient mieux servis par un modèle d'assurance sans but lucratif faisant partie de la communauté éducative.

Pour en savoir plus, allez à l'adresse : www.OTIP.com .

Au sujet de l'AEFO

L'AEFO représente les enseignantes et enseignants des écoles primaires et secondaires de langue française en Ontario, des conseils scolaires catholiques et publics, ainsi que des travailleuses et travailleurs d'autres établissements francophones de la province.

Pour en savoir plus, allez à l'adresse : https://aefo.on.ca/fr/ .

