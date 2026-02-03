TORONTO, le 3 févr. 2026 /CNW/ - NIVEA Canada s'appuie sur son héritage de résultats éprouvés avec le sérum Luminous630® Solution Taches Brunes Sérum Avancé et va encore plus loin avec le lancement du Luminous630® Peau Radieuse Raffineur Liquide et Luminous630® Peau Radieuse Sérum Éclat Instantané. Ces deux nouveaux ajouts à la collection Luminous630® mettent l'accent sur une peau éclatante et d'apparence uniforme, ce qui marque une évolution passionnante dans le portefeuille canadien de la marque. Le sérum Luminous630® Solution Taches Brunes Sérum Avancé a également été nommé Produit de l'Année 2025 ( productheyear.ca ).

NIVEA souligne le deuxième anniversaire de Luminous630® au Canada avec le lancement de deux nouveaux produits qui améliorent l’éclat de la peau (Groupe CNW/NIVEA Canada)

Depuis ses débuts au Canada, Luminous630® s'est rapidement démarqué par son approche scientifique visant à cibler l'apparence des taches brunes et le ton inégal de la peau. Aujourd'hui, NIVEA élargit la gamme avec le duo ultime conçu pour libérer une nouvelle dimension d'éclat, offrant un teint à l'apparence plus lisse et radieux à la prochaine génération de consommatrices de produits de soins de la peau.

Propulsée par l'ingrédient révolutionnaire Luminous630® de NIVEA, cette formule avancée lisse et hydrate pour une peau visiblement plus radieuse chaque jour.

« Nous avons constaté un enthousiasme incroyable pour Luminous630® au Canada au cours des deux dernières années », a déclaré Tamara Fawaz. « Chez NIVEA, nous sommes déterminés à répondre aux besoins changeants en matière de soins de la peau de nos consommateurs canadiens et à continuer de leur fournir des innovations révolutionnaires appuyées par la science, car cela fait partie de l'ADN de notre marque depuis plus de 100 ans. »

Plus de 50 fois plus efficace que la vitamine C*, Luminous630® Peau Radieuse Sérum Éclat Instantané offre une peau visiblement plus éclatante et uniforme en aussi peu que trois jours, grâce à l'ingrédient propriétaire Luminous630® de la marque. Enrichi de niacinamide pour minimiser les pores et lisser la peau, ainsi que d'aloès pour fournir une hydratation profonde et instantanée, le tout dans une formule fraîche, ultralégère et à absorption rapide.

Le nouveau Luminous630® Peau Radieuse Raffineur Liquide cible de multiples dimensions d'éclat, aidant la peau à paraître visiblement plus lisse, uniforme et raffinée. En seulement sept jours d'utilisation, il réduit visiblement l'apparence des pores et exfolie délicatement grâce à 4% d'AAH et 1% d'APH. Sa formule légère à absorption rapide offre un éclat instantané et soutient un teint lumineux et d'apparence saine au fil du temps.

Les nouveaux produits Luminous630® seront offerts dans les grandes chaînes de pharmacie, les grands détaillants et les détaillants en ligne partout au Canada.

À PROPOS DE BEIERSDORF

Beiersdorf Canada Inc. fait partie du groupe Beiersdorf, une entreprise mondiale du soin de la peau innovante et de haute qualité, qui compte plus de 140 ans d'expérience dans ce secteur. Basée à Hambourg, l'entreprise emploie plus de 20 000 personnes à travers le monde et est cotée au DAX, l'indice boursier allemand de référence. Au cours de l'exercice 2023, Beiersdorf a réalisé un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros. NIVEA, la marque de soins de la peau numéro un au monde**, constitue la pierre angulaire du portefeuille de l'entreprise, qui inclut également des marques telles qu'Eucerin, Elastoplast et Coppertone au Canada.

AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

* Pour une peau lumineuse. Étude Beiersdorf, 2024.

**La marque de soins de la peau numéro un au monde, Euromonitor International Limited; NIVEA en tant que marque commune dans les catégories des soins du corps, des soins du visage et des soins des mains; sur le plan de la valeur de détail, 2024

SOURCE NIVEA Canada

Pour en savoir plus sur NIVEA et la collection Luminous, visitez nivea.ca ou communiquez avec [email protected].