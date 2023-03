Nivea lance un sérum révolutionnaire qui réduit visiblement l'apparence des rides en seulement 5 minutes* et offre des résultats lissants durables**

Une innovation exceptionnelle de la gamme Q10, le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA pénètre dans les 10 couches de la peau*** pour atténuer l'apparence des plis les plus tenaces.

TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - Voici le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA, une innovation exceptionnelle de la marque~ de soins n° 1 au monde qui vise à réduire visiblement les rides en seulement 5 minutes*.

Nivea Q10 Anti-rides (Groupe CNW/1milk2sugars PR)

Un prolongement de la gamme anti-rides Q10 de NIVEA connue à travers le monde, le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA diminue rapidement l'apparence des ridules, puis il est éprouvé qu'il minimise l'apparence des rides les plus tenaces après seulement quatre semaines~~. La formule du Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA contient du Q10 pur et des peptides Bioxifill® pour une peau instantanément plus douce et plus ferme, mariant ainsi la science à l'art du vieillissement pour vous permettre de célébrer chacune de vos expressions.

« Comme pour tous nos produits, cette innovation est le fruit de la collaboration avec nos consommateurs. Nous avons écouté attentivement leurs préoccupations de soins de la peau ainsi que leur désir de vieillir en toute beauté. Le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de Nivea est l'une de nos solutions anti-rides les plus avancées et les plus soutenues par la science ! » a affirmé Florian Wolfram, directeur général de Beiersdorf Canada. « Quel bonheur pour nous de célébrer le 25e anniversaire de notre gamme Q10 en lançant le produit le plus efficace qui soit : notre premier sérum qui réduit visiblement les ridules en 5 minutes* et offre des résultats durables**. »

NIVEA s'engage à la conception de produits qui permettent aux consommateurs de s'exprimer pleinement et de s'aventurer dans le monde avec confiance et à leur manière.

Avec l'âge, même les expressions les plus subtiles peuvent laisser leur empreinte sur notre peau. La capacité de la peau à produire sa propre coenzyme Q10 diminue naturellement, ce qui peut entraîner une baisse de l'énergie cellulaire et des capacités de défense antioxydante, provoquant souvent l'apparition de rides et de ridules. Les traitements topiques à base de Q10 peuvent aider à renforcer la production naturelle de Q10 par l'organisme et favoriser une peau saine et lisse à long terme.

Le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA est une véritable innovation dans sa catégorie. Sa formule à absorption rapide contient du Q10 pur ainsi que des peptides BIOXIFILL® pour préserver une peau d'apparence plus jeune. Le tout premier sérum de comblement de rides ciblé destiné au grand public qui offre des résultats immédiats et durables, le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA pénètre dans les 10 couches de la peau*** pour minimiser l'apparence des plis les plus tenaces. Une majorité écrasante (90 %) de femmes confirme avoir constaté une amélioration de la peau après avoir utilisé le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA~~~. Parmi les autres résultats, on note une réduction de l'apparence des rides et ridules sur le front et les lèvres ainsi qu'une diminution visible de l'apparence des rides autour des yeux et de la zone nasolabiale après 4 semaines d'utilisation~~~.

Le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA est en vente dans la plupart des grandes pharmacies et des détaillants de masse et en ligne à travers le pays.

Pour en savoir plus sur le Q10 anti-rides spécialiste comblement ciblé des rides de NIVEA, veuillez visiter nivea.ca ou contacter [email protected]

À PROPOS DE BEIERSDORF

Beiersdorf Canada fait partie du groupe Beiersdorf, leader mondial dans le domaine des produits de soin de la peau innovants et de haute qualité, et compte plus de 135 ans d'expérience dans ce secteur du marché. L'entreprise, établie à Hambourg, regroupe plus de 20 000 employés partout dans le monde et est inscrite au DAX, l'indice boursier allemand de référence. Beiersdorf a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros au cours de l'année fiscale 2019. NIVEA, la première marque de soin de la peau au monde*, est la pierre angulaire du portefeuille de marques de l'entreprise, qui comprend également des marques comme Eucerin, Elastoplast et Coppertone au Canada.

* Référence : Euromonitor International Limited; NIVEA as umbrella brand in the categories Face Care, Body Care, and Hand Care; in retail value terms, 2016.

* Réduit visiblement l'apparence des rides et ridules en formant une couche hydratante à la surface de la peau.

** Avec une utilisation régulière.

*** Couches superficielles de l'épiderme

~ Référence : Euromonitor International Limited; NIVEA by umbrella brand name in the categories Body Care, Face Care and Hand Care; in retail value terms, 2021.

~~ Test in vitro

~~~Auto-évaluation (notation), étude réalisée pendant 4 semaines sur 41 femmes, 2022.

