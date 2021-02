Les résultats d'une nouvelle enquête de NIVEA révèlent un besoin sans précédent de contact humain en cette période d'isolement causée par la COVID-19

Selon l'étude1, parmi les personnes interrogées avant et durant la pandémie, 9 sur 10 ont déclaré que le contact humain est la clé d'une vie heureuse et épanouie, alors que 75 % des répondants étaient d'avis que l'isolement causé par la COVID-19 leur a fait réaliser à quel point les contacts physiques sont importants pour leur santé. Malgré cet ardent désir de contact avec les autres, il subsiste un troublant degré de solitude et de manque de contact physique partout dans le monde, une réalité qui n'a fait qu'empirer au cours de la dernière année.

L'étude commandée par NIVEA a également révélé que 7 personnes interrogées sur 10 ne considèrent pas le contact humain comme une priorité dans leur vie très occupée, axée sur la technologie. Il est toutefois important de noter que 86 % des répondants ont déclaré que s'ils étaient mieux informés quant aux avantages procurés par le contact humain, ils seraient peut-être désormais plus enclins à en faire une priorité qu'ils ne le font actuellement.

En réponse à ces impressionnants résultats, NIVEA, qui prône le bien-être et le respect des droits humains depuis plus de 100 ans, a annoncé sa nouvelle raison d'être, « Le contact humain est une force pour inspirer le vivre-ensemble ». Cette campagne vise à démontrer les bienfaits des contacts physiques pour la santé et à promouvoir le contact et la connexion peau à peau.

Pour illustrer son attachement à la cause, NIVEA s'engage à :

Investir 20 millions d'euros (31 millions $ CA) dans des projets internationaux portant sur le toucher de la peau afin de joindre plus de 150 000 personnes, l'accent étant mis sur les bébés prématurés, les personnes malvoyantes et les aînés souffrant de démence ;

NIVEA vise également à sensibiliser 100 millions de personnes aux effets bénéfiques démontrés du toucher de la peau sur la santé d'ici à 2025.

« La menace d'une pandémie de solitude se transforme en une crise sanitaire allant au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, a déclaré Julia Geissen, directrice du Marketing pour NIVEA chez Beiersdorf Canada. NIVEA a toujours été une marque qui s'est efforcée de faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau en en prenant soin et en prenant soin des autres. NIVEA se rend compte des effets extraordinairement positifs du toucher humain sur la santé et s'attachera à faciliter le vivre-ensemble une fois qu'il sera permis et sécuritaire de nous rassembler. Notre bien-être dépend d'un contact humain tangible. »

Pour se rapprocher de son but consistant à promouvoir les effets positifs du contact humain, NIVEA Canada a conclu un partenariat avec Roots of Empathy, une œuvre de bienfaisance pour enfants et un organisme scolaire aidant les enfants à développer leurs compétences en matière d'empathie et à développer des liens en démontrant le pouvoir de relations sécurisantes. À ce jour, NIVEA a versé plus de 250 M$ à Roots of Empathy dans 24 écoles canadiennes et a contribué à la formation de 27 instructeurs, touchant en bout de ligne plus de 1000 enfants.

1À propos de la méthodologie de recherche

Le volume I a été mené par mindline, un institut de recherche indépendant, grâce à un questionnaire en ligne envoyé à 11 198 personnes dans les 11 pays suivants (soit environ 1000 répondants par pays) : Australie, Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, Italie, Afrique du Sud, Thaïlande, Royaume-Uni et États-Unis. Les personnes interrogées, âgées de 16 à 69 ans, ont été choisies pour composer un échantillon représentatif de la population en raison de leur sexe, de leur âge, de leur région et de leur profession. Cette étude a été menée entre octobre 2018 et mars 2019 (avant la pandémie).

Des discussions thématiques en groupe ont été menées par l'institut de recherche indépendant Happy Thinking People dans ces 11 pays avant la recherche quantitative.

Le volume II a également été mené par mindline par le biais d'un questionnaire en ligne adressé à 11 706 personnes dans les neuf pays suivants : Australie, Brésil, France, Allemagne, Italie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. Les personnes interrogées, âgées de 16 à 69 ans, ont été choisies pour composer un échantillon représentatif de la population en raison de leur sexe, de leur âge, de leur région et de leur profession. Cette étude a été menée entre avril et octobre 2020 (durant la pandémie).

