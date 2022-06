NIVEA fête la Fierté en redonnant à la communauté LGBTQ+ avec le lancement de la Crème NIVEA édition limitée Fierté et leur partenariat avec Pflag Canada

Pour le mois de juin, NIVEA versera 1 $ de la vente de chaque pot de crème NIVEA édition limitée Fierté à Pflag Canada, jusqu'à un maximum de 15 000 $, et doublera chaque don fait directement à Pflag à travers Nivea.ca, jusqu'à un maximum de 15 000 $. L'entreprise s'engage à verser un total de 30 000 $, ce qui permettra de financer le Camp Rainbow Phoenix, le camp d'été de leadership pour les jeunes LGBTQ+ organisé par Pflag, ainsi que des produits de soin de la peau essentiels, y compris un gel douche et un déodorant, pour chaque campeur et sa famille. En conclusion de la campagne, NIVEA défilera aux côtés de Pflag lors du défilé de la Fierté à Toronto en 2022 pour fêter l'expression de soi, la diversité et la beauté de se retrouver ensemble.

« Chez NIVEA, nous prenons soin du contact humain »

« Nous trouvons formidable que Pflag offre des occasions de discuter de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et contribue à créer une société saine et respectueuse de tous les êtres humains », affirme Guillaume de Vitton, directeur général de Beiersdorf Canada. « Chez NIVEA, nous prenons soin du contact humain. Nous tenons à ce que la marque incarne ce principe pour tous les êtres humains. Lorsque Pflag nous a parlé du Camp Rainbow Phoenix, nous avons tout de suite ressenti le besoin de contribuer à réunir davantage de jeunes pour cette merveilleuse expérience », ajoute-t-il.

Pflag a pour mission de promouvoir la santé et le bien-être des personnes de la communauté LGBTQ+ en aidant à garder les familles unies grâce au soutien et à l'éducation. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'héritage de NIVEA, axé sur la famille, et de sa mission qui consiste à favoriser la convivialité en prenant soin du contact humain.

Le Camp Rainbow Phoenix est dirigé par la section Durham de Pflag. Son rôle est d'apporter aux jeunes LGBTQ+ âgés de 12 à 17 ans une éducation, du plaisir et l'occasion de créer de nouvelles amitiés. En tant que camp de leadership pour les jeunes, l'objectif est de développer et encourager le potentiel de leadership et la résilience personnelle de tous les campeurs afin de les aider à devenir des leaders du changement social positif dans leurs écoles, leurs familles et leurs communautés.

« Nous sommes très reconnaissants envers NIVEA de nous aider à célébrer le 10e anniversaire du Camp Rainbow Phoenix. Ce financement nous permettra de soutenir 80 jeunes en personne et 50 jeunes avec notre camp en ligne offrant aux jeunes de la communauté 2SLGBTQI la possibilité d'explorer qui ils sont avec des pairs, dans un environnement sûr et affirmatif, et de rendre positif le fait d'être diversifié sur le plan du genre et/ou du sexe », déclare Donny Potts, vice-président de Pflag Canada. « Cette année, des campeurs de partout au Canada se joindront à nous en personne - une première pour le Camp Rainbow Phoenix - et ce financement permettra également de soutenir une programmation plus complète et les outils nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats pour ce camp de leadership », ajoute Donny.

Cette initiative pour la Fierté destinée aux consommateurs est la première en son genre au Canada pour NIVEA, mais elle se veut une extension du travail de diversité, d'équité et d'inclusion auquel Beiersdorf s'est engagé à l'échelle mondiale. Beiersdorf prône une culture d'appartenance commune tout en respectant l'individualité. La diversité constitue la richesse de notre organisation. Nous protégeons et valorisons la diversité de l'identité du genre et de l'orientation sexuelle.

Grâce à l'initiative de nos propres employés, nous avons fondé une communauté LGBTIQ+ (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, intersexuelles, queers et autres) pour tous les employés de Beiersdorf appelée : « Be You @Beiersdorf ». Elle a pour but de créer et d'établir un environnement inclusif et une communauté visible pour tous ceux qui, au sein de Beiersdorf, s'identifient comme faisant partie de cette communauté.

NIVEA est ravie de s'associer à Pflag Canada cette année, afin de donner aux consommateurs et à leurs employés la possibilité de participer à des initiatives importantes qui favorisent une communauté plus inclusive et équitable, maintenant et pour les générations futures.

La crème NIVEA édition limitée Fierté est disponible pour une durée limitée dans certains détaillants de masse et pharmacies au Canada.

À PROPOS DE BEIERSDORF AG :

Beiersdorf Canada Inc. fait partie du groupe Beiersdorf, leader mondial dans le domaine des produits de soin de la peau innovants et de haute qualité, et compte 140 ans d'expérience dans ce secteur du marché. L'entreprise, établie à Hambourg, regroupe plus de 20 000 employés partout dans le monde et est inscrite au DAX, l'indice boursier allemand de référence. Beiersdorf a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros au cours de l'année fiscale 2019. NIVEA, la première marque de soin de la peau au monde*, est la pierre angulaire du portefeuille de marques de l'entreprise, qui comprend également des marques comme Eucerin, Elastoplast et Coppertone au Canada.

* Référence : Euromonitor International Limited ; NIVEA as umbrella brand in the categories Face Care, Body Care, and Hand Care; in retail value terms, 2016.

