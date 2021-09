Nissan Canada met aux enchères un NFT GT-R unique avec un prix de réserve de 280 000 $

« La Nissan GT-R est sans doute l'un de nos véhicules les plus emblématiques et est un pilier du marché des voitures de sport depuis ses débuts en 2009 », a déclaré Ken Hearn, directeur du marketing pour Nissan Canada Inc. « En reconnaissant que les adeptes de NFT et les passionnés de voitures partagent la même passion pour un design inspiré et une approche audacieuse, Nissan a voulu créer un NFT qui célébrerait l'héritage de la GT-R et marquerait le lancement de son édition la plus exclusive à ce jour - l'édition spéciale de la GT-R NISMO 2021. Cela a été formidable de travailler avec un artiste talentueux et innovant comme Alex pour mettre sur le marché le tout premier NFT de Nissan Canada, et nous sommes ravis de révéler l'œuvre d'art finale aujourd'hui. »

Nissan a sélectionné l'artiste McLeod pour créer le NFT en raison de son approche originale et de son utilisation créative des environnements 3D. Connu pour son intérêt pour la simulation et la transition de la matière, le travail numérique de McLeod a été exposé dans le monde entier. Le NFT présente la GT-R dans trois environnements familiers mais surnaturels pour souligner l'audace du véhicule et ses diverses fonctionnalités. Lors de la conception du NFT, McLeod a tiré parti de la technologie numérique pour expérimenter différents mondes, couleurs et reflets.

« Lors de la conception du NFT, je voulais créer une pièce qui avait un sentiment de familiarité mais qui était aussi totalement imaginaire et passionnante », a déclaré Alex McLeod, artiste visuel. « L'édition spéciale de la GT-R NISMO ne ressemble à aucune des voitures que j'ai vues auparavant, car elle semble venir d'un autre monde. Je voulais explorer cette idée et montrer aux gens à quoi cela pourrait ressembler, en reliant les réalités entre nos mondes physiques et imaginaires. J'ai vraiment réfléchi à la façon dont l'édition spéciale de la GT-R NISMO nous transporterait non seulement physiquement, mais émotionnellement et psychologiquement, et j'ai cherché à capturer ce sentiment à travers mon travail. »

L'œuvre sera hébergée sur RubiX Network (RubiX), un marché NFT premium, à partir du 23 septembre dans un format de pré-enchère. L'enchère en direct suivra le 5 octobre à 00 h 01 HE jusqu'au 7 octobre à 23 h 59. HE. Le NFT est soutenu par la technologie brevetée exclusive de RubiX et est établi sur la chaîne de blocs la plus sécurisée et la plus durable du marché aujourd'hui. Il utilise le mécanisme de consensus de preuve de récolte (PoH) de RubiX, qui, contrairement aux chaînes de blocs traditionnelles, utilise plusieurs principes innovants pour réduire les émissions de carbone, notamment en utilisant de l'énergie déjà produite par ordinateur qui serait autrement gaspillée.

« Nous sommes honorés de travailler avec Nissan Canada pour commercialiser ce NFT et son équivalent réel - l'édition spéciale de la Nissan GT-R NISMO 2021 - sur le marché nord-américain », a déclaré Nithin Palavalli, PDG de Rubix. « Alors que les NFT continuent de gagner en popularité et d'attirer l'attention du monde entier, tout le monde, des passionnés de voitures aux influenceurs férus de technologie, s'implique dans cette industrie émergente. Il semble naturel de créer un NFT qui tire son inspiration de ce véhicule emblématique, et nous sommes ravis de jouer un rôle en aidant Nissan Canada à lancer son premier NFT. »

Le plus offrant recevra les droits numériques du NFT et les clés de l'édition spéciale de la GT-R NISMO 2021 une fois que la voiture arrivera au Canada plus tard cet automne. L'enchère est ouverte à l'échelle internationale, et le gagnant doit être disponible pour récupérer l'édition spéciale de la GT-R NISMO 2021 chez un concessionnaire canadien dès son arrivée.

Pour plus d'informations, veuillez visiter rubixmarket.com/GTR-NFT.



À propos de l'édition spéciale de la Nissan GT-R NISMO 2021 :

L'édition spéciale de la Nissan GT-R NISMO 2021 signale l'évolution continue de la voiture de sport emblématique, connue pour ses performances supérieures, son design accrocheur et son exclusivité. L'édition spéciale de la GT-R NISMO est dotée d'une couleur extérieure gris furtif exclusive à NISMO, de nouvelles jantes exclusives en alliage d'aluminium forgé RAYS de 20 pouces avec des accents rouges et d'un capot unique en fibre de carbone à revêtement transparent qui expose le tissage complexe de la fibre de carbone. La GT-R NISMO est équipée de son légendaire moteur V6 VR38DETT de 3,8 litres et développe 600 chevaux. Avec chaque moteur assemblé à la main par des maîtres techniciens connus sous le nom de Takumi, une plaque de certification spéciale en aluminium takumi est placée à l'avant de chaque moteur. Pour plus d'informations, visitez canada.nissannews.com/fr-CA.

À propos des NFT :

NFT signifie « jeton non fongible » et est un actif numérique qui représente un objet du monde réel, comme un mème, une œuvre d'art, une chanson, un mot, etc. Les NFT sont 100 % uniques et ne peuvent pas être remplacés par d'autres actifs de la même valeur ; ils sont similaires à des objets de collection tangibles tels qu'une carte à collectionner ou une collection de pièces de monnaie. Les NFT sont une forme de crypto-monnaie et sont achetés et vendus sur la chaîne de blocs.

SOURCE Nissan Canada Inc.

Renseignements: Contact médias : Shae Pollock, Edelman, au nom de Nissan Canada, 403-993-6397, [email protected]; Contact médias automobile : Didier Marsaud, Directrice, Communications corporatives, Nissan Canada Inc., 416-573-7231, [email protected]; Douaa Jazouli, Gestionnaire, Communications sur les produits et la technologie, Nissan Canada Inc., 647-385-4652, [email protected]