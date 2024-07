GREENVILLE, Caroline du Nord, 18 juillet 2024 /CNW/ - Nipro Medical Corporation, un leader mondial de l'industrie des soins de santé et des dispositifs médicaux, annonce fièrement son expansion importante aux États-Unis avec l'établissement de sa première installation de fabrication nord-américaine à Greenville, Caroline du Nord. Ce développement stratégique devrait générer 232 nouveaux emplois et entraîner un investissement d'environ 398 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Le gouverneur Roy Cooper accueille Nipro en Caroline du Nord

Le gouverneur Roy Cooper a exprimé son enthousiasme à l'égard de la décision de Nipro d'étendre ses activités en Caroline du Nord, soulignant la réputation de l'État en tant que centre de fabrication de pointe. « Nous sommes ravis d'accueillir Nipro en Caroline du Nord, a déclaré la gouverneure Cooper. « Cette initiative renforce non seulement notre statut d'emplacement de choix pour la fabrication de pointe, mais démontre également la capacité de notre État à fournir une main-d'œuvre qualifiée et une qualité de vie supérieure. »

Nipro améliorera la production locale et la création d'emplois

Fondée au Japon, Nipro est un fabricant de niveau 1 reconnu pour ses appareils médicaux et ses solutions de soins de santé de haute qualité. Tsuyoshi Yamazaki, directeur général principal des activités mondiales chez Nipro, a fait part de son enthousiasme à l'égard de la nouvelle installation. « Nous sommes ravis de commencer à fabriquer nos appareils médicaux de pointe aux États-Unis, ce qui permettra de soutenir les professionnels de la santé et les patients locaux grâce à une chaîne d'approvisionnement stable et à une réduction des coûts de transport, a déclaré M. Yamazaki. « Notre proximité avec les clients nous permettra de mieux répondre à leurs besoins et de leur offrir des solutions rapides et efficaces. »

Cet investissement souligne l'engagement de Nipro envers l'innovation, la croissance et la durabilité environnementale.

En établissant la fabrication aux États-Unis, Nipro réduira considérablement les besoins mondiaux en matière de transport, tout en réduisant les émissions de carbone. Cette initiative souligne le dévouement de Nipro à minimiser l'impact environnemental et à favoriser un avenir durable. « Notre nouvelle installation à Greenville est une étape importante dans notre parcours de développement durable, ce qui témoigne de notre engagement à réduire notre empreinte carbone, a déclaré M. Yamazaki. Nipro continue de donner l'exemple dans l'industrie des dispositifs médicaux, en faisant la promotion de la gérance de l'environnement et des pratiques durables.

Un témoignage de l'engagement international

Akira Shimizu, chef de la direction de Nipro Medical Corporation, a commenté les répercussions importantes de cette expansion. « Cette nouvelle installation marque une étape importante dans l'engagement de Nipro envers le marché américain, nous permettant de fournir des appareils médicaux de haute qualité qui améliorent les résultats pour les patients et la qualité de vie partout au pays, a déclaré M. Shimizu.

Incidence économique importante et possibilités d'emploi

La nouvelle installation dans le comté de Pitt marque la première entreprise de Nipro à produire des dispositifs médicaux de pointe directement sur le marché américain. Le site de fabrication de pointe comprendra un éventail de postes, de l'ingénierie à la production en passant par l'administration et la gestion. Nipro valorise l'appropriation, la souplesse et l'esprit d'équipe chez ses employés. Les personnes qui sont prêtes à faire une différence et à contribuer à la mission de Nipro sont invitées à se joindre à l'entreprise et à croître avec elle.

Caroline du Nord : une plaque tournante pour les talents dans les domaines des STIM et de la fabrication

Machelle Baker Sanders, secrétaire au Commerce de Caroline du Nord, a fait remarquer : « L'environnement riche de la Caroline du Nord pour les talents en STIM et notre solide main-d'œuvre manufacturière en font un endroit idéal pour les chefs de file mondiaux des soins de santé comme Nipro. « Notre engagement à favoriser la croissance fait en sorte que la Caroline du Nord demeure à l'avant-garde de l'innovation et de la fabrication médicales. »

Soutenir les patients atteints de diabète et de néphropathie chronique

L'établissement de la Caroline du Nord est sur le point de produire des dispositifs médicaux de pointe qui soutiennent les patients atteints de diabète, de maladies rénales chroniques et d'autres problèmes de santé rénale, ce qui témoigne de l'engagement de Nipro à améliorer la qualité des soins aux patients grâce à des technologies médicales novatrices.

Le vice-président des opérations de fabrication et premier responsable de site pour l'usine de dispositifs médicaux de Greenville prévoit une collaboration et un succès

Krizay Elenitoba-Johnson, vice-présidente des opérations de fabrication et chef du site inaugural de l'usine de dispositifs médicaux de Greenville, a exprimé son anticipation pour les possibilités de collaboration à venir. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec notre équipe dévouée et la communauté de soutien ici pour obtenir de grands succès, a souligné Elenitoba-Johnson.

Nipro Medical Corporation (https://www.nipro.com [nipro.com]), dont le siège social est situé à Bridgewater, est une filiale en propriété exclusive de Nipro Corporation, dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. Fondée en 1954, notre société mère emploie plus de 38 000 membres d'équipe et se spécialise dans les produits médicaux, pharmaceutiques et en verre. Nipro Corporation est le leader mondial de la technologie médicale : elle atténue la douleur, restaure la santé et prolonge la vie de millions de personnes dans le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2463804/Nipro_Medical_Corporation.jpg

SOURCE Nipro Medical Corporation

PERSONNE-RESSOURCE : Krizay Elenitoba-Johnson, vice-présidente des opérations de fabrication et première responsable du site de l'usine de dispositifs médicaux de Greenville, [email protected]