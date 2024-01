Nion Nickel fait avancer le projet Dumont pour soutenir la chaîne d'approvisionnement en batteries au Québec

TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Nion Nickel Inc. (ci-après « Nion ») filiale de Kinterra Capital (ci-après « Kinterra »), une société d'investissement privée basée à Toronto, annonce aujourd'hui qu'elle a entamé d'importants travaux de collecte de données sur le site du Projet Nickel Dumont (ci-après « Dumont ») afin de soutenir l'ingénierie d'avant-projet détaillée et de parvenir à une décision de mise en chantier du projet.

Dumont, situé dans la province du Québec qui est reconnue comme étant un milieu favorable au secteur minier, est l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel non développé au monde. Avec une production moyenne de 39 000 tonnes par année de nickel sous forme de concentré de sulfure, Dumont pourra contribuer durablement à la transition énergétique et à l'industrie de la filière batteries en pleine expansion au Québec. Cette production de nickel grâce à la mine et au concentrateur sur le site s'étendrait sur une période de 30 ans. Le projet a le potentiel de fournir du nickel pour environ 780 000 véhicules électriques par année. La production de nickel de Dumont aura une faible empreinte carbone grâce au réseau d'énergie renouvelable du Québec et la capacité du minerai du gisement Dumont à capturer le carbone dans l'air ambiant. Dumont veille à maintenir les relations qui garantissent l'acceptabilité sociale de ce projet minier par un engagement continu avec les communautés et une entente sur les répercussions et les avantages avec ses partenaires de la Première Nation Abitibiwinni.

NiVolt Technologies Inc. (ci-après « NiVolt »), filiale également de la société d'investissement de Kinterra, a récemment annoncé avoir produit avec succès un précipité d'hydroxyde mixte. Elle évalue présentement le concentré du projet Dumont dans le cadre de son étude de faisabilité sur ce procédé. En parallèle de ces démarches de NiVolt, Dumont réalisera une importante opération de collecte de données sur le site du projet au courant de la première moitié de 2024. Le lancement de ces travaux, qui visent à faire progresser le projet Dumont vers une décision de construction, souligne le soutien que Kinterra entend accorder au développement de la chaîne d'approvisionnement en batteries dans la province du Québec.

L'opération de collecte de données pour le projet Dumont comportera :

Un programme de collecte de données géotechniques à l'échelle du site qui fournira des informations complémentaires sur les propriétés du sol, de la roche et des eaux souterraines afin de compléter la vaste base de données existante et disposer de l'ensemble des informations nécessaires à la conception détaillée des fondations du parc à résidus et des autres infrastructures de surface ;

Un programme de forage intercalaire de caractérisation des ressources qui permettra de faire passer certaines parties du minerai de la catégorie indiquée à la catégorie mesurée dans la section de la fosse qui sera exploitée durant la période de récupération des investissements. La première phase de ce programme consiste à réaliser 16 600 mètres de forage au diamant ainsi que les analyses et la minéralogie qui y sont associées ;

Des travaux supplémentaires d'essais métallurgiques et d'essais sur les résidus de concentration qui contribueront à fournir des critères de conception technique supplémentaires pour la conception de l'usine et du parc à résidus ;

Un avancement dans le processus de collecte de données environnementales et géochimiques ainsi qu'une planification du programme de surveillance afin de répondre aux exigences et conditions contenues dans les approbations environnementales provinciales et fédérales existantes pour Dumont.

« Cette opération constitue un engagement fort afin de faire progresser le projet Dumont vers une décision de mise en chantier. Dumont est unique en son genre, car il s'agit de l'un des seuls projets à grande échelle qui possède déjà l'entièreté de ses autorisations gouvernementales et qui fournira à court terme du nickel à faible teneur en carbone, extrait de manière responsable, afin de favoriser la transition énergétique. Notre objectif est de finaliser la collecte des données et les travaux d'ingénierie détaillés afin d'être en mesure de prendre une décision de mise en chantier en 2025 », a déclaré Johnna Muinonen, présidente de Dumont Nickel.

Nion, de concert avec Kinterra, continue d'échanger et de collaborer avec des partenaires et des investisseurs potentiels du projet au fur et à mesure que progresse le projet Dumont.

Les informations techniques présentées dans ce communiqué ont été préparées sous la supervision d'Alger St-Jean, P. Geo., vice-président principal, durabilité des ressources, et de Johnna Muinonen, P. Eng., présidente de Magneto Investments LP, toutes deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À propos de Nion Nickel et de Magneto Investments LP

Nion Nickel est une entreprise canadienne de minéraux critiques qui se concentre sur l'extraction du nickel nécessaire aux batteries des véhicules électriques et, plus largement, à la transition énergétique. Nion possède le projet Dumont, sa propriété phare, par le biais de sa participation à 100 % dans Magneto Investments Limited Partnership (" Magneto "). Dumont, qui est détenu et exploité à 100 % par Magneto, est l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel entièrement autorisés au monde. Dumont est prêt à fournir du nickel pour les batteries des véhicules électriques jusqu'en 2050.

À propos de Kinterra Capital

Kinterra Capital est une société de capital-investissement basée à Toronto qui investit dans les personnes, les idées, les minéraux critiques et les infrastructures stratégiques nécessaires pour accélérer la transition énergétique. Kinterra utilise une expertise technique et transactionnelle significative spécifique au domaine pour identifier et gérer des investissements qui créent de la valeur pour les parties prenantes clés, tout en améliorant les communautés dans lesquelles nous opérons grâce à des partenariats significatifs. Chez Kinterra, nous nous concentrons sur l'innovation des idées, une analyse rigoureuse et une exécution de grande qualité pour réaliser des investissements qui créeront un avenir plus durable. Pour plus d'informations sur Kinterra Capital, veuillez visiter www.kinterracapital.com.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des informations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de mots tels que «viser», «potentiel», «estimer», «s'attendre à», «peut», «pourra», «pourrait», «devrait», «être», «sera» et d'autres expressions similaires. Les déclarations prévisionnelles sont basées sur les opinions et les attentes de la direction de Kinterra à la date de ces déclarations. Bien que Kinterra estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont basées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes s'avéreront exactes. Les déclarations prévisionnelles sont soumises à certains risques et incertitudes (connus et inconnus) qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles et ces dernières ne doivent pas être interprétées ou considérées comme des garanties de résultats futurs.

SOURCE Nion Nickel

Renseignements: [email protected]