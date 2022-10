Nimonik inc. fait l'acquisition de MediaLogic inc. et accroît sa présence dans l'Ouest canadien.

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Nimonik inc., une entreprise de solutions logicielles en gestion de la réglementation et de la conformité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de MediaLogic inc., basée à Calgary. L'ajout de cette équipe exceptionnelle de spécialistes de la conformité permettra à Nimonik d'accélérer ses plans de croissance en Amérique du Nord.

Leanne Forbes, fondatrice de MediaLogic inc. restera en poste au sein de Nimonik et dirigera le développement d'affaires dans les secteurs des ressources et de l'énergie.

L'acquisition arrive à un moment charnière alors que les entreprises s'efforcent de perfectionner leurs programmes de conformité, leur veille réglementaire et leurs rapports ESG. Les solutions logicielles de Nimonik leur permettent de mieux répondre à toutes ces exigences.

« Avec cette acquisition, Nimonik consolide sa présence dans l'Ouest canadien et peut mieux servir sa clientèle existante à travers l'Amérique du Nord, a affirmé Jonathan Brun, PDG de Nimonik. Elle propose une solution véritablement nationale pour les entreprises qui veulent mettre en œuvre un programme efficace de conformité aux règlements, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de la foresterie et de la chimie. J'ai hâte de travailler avec Leanne et toute l'équipe de MediaLogic ».

Selon Mme Forbes, les clients de MediaLogic auront accès aux données de Nimonik et à ses outils logiciels intégrés de vérification, qui font la veille de plus de 500 000 règlements dans plus de 400 juridictions au Canada, aux États-Unis et dans le monde. « Ayant œuvré dans le secteur de l'énergie et de la foresterie pendant près de trois décennies, je suis bien consciente des défis de conformité auxquels nos clients sont confrontés, dit-elle. Cette fusion nous permettra de mieux les soutenir et de leur fournir une valeur ajoutée et plus de fonctionnalités, en particulier à ceux qui ont des opérations aux États-Unis et à l'international ».

Nimonik continuera d'étendre la couverture de son contenu et d'aider les entreprises à mettre en œuvre des programmes solides pour leurs systèmes de gestion de la réglementation et des permis.

Visitez le blogue de Nimonik pour en savoir plus sur la conformité réglementaire et les mises à jour.

À propos de Nimonik inc.

Basée à Montréal depuis 2008, Nimonik inc. se spécialise dans les logiciels et programmes intégrés de gestion de la conformité avec des règlements et des normes. Elle dessert plus de 500 clients à travers le monde, dans toutes les industries et tous les secteurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site nimonik.com.

À propos de MediaLogic inc.

MediaLogic inc. a été fondée en 1998 à Calgary et a desservi des centaines d'entreprises dans l'Ouest canadien avec son Système de surveillance réglementaire des ressources naturelles (NRES)

