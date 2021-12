Le marché de jetons non fongibles (NFT) étend ses activités avec des lancements exclusifs de projets NFT, y compris une nouvelle collection du rappeur Ice-T.

MAJURO, République des Îles Marshall, 22 décembre 2021 /CNW/ - Niftify Limited LLC, la plateforme inclusive NFT, annonce qu'elle élargit ses opérations en lançant son produit sur le marché américain. À compter du 4 janvier 2022, les lancements de projets de Niftify et les expériences de communautés exclusives seront offerts aux résidents des États-Unis.

Niftify annonce également son partenariat avec Polygon, la solution de mise à l'échelle de type couche 2 pour la chaîne de blocs Ethereum afin d'offrir les avantages du protocole couche 2 à ses créateurs de NFT. Grâce à la couche 2, les transactions sont exécutées sur une chaîne plus évolutive, puis soumises périodiquement comme point de contrôle à la chaîne de blocs Ethereum, ce qui permet de réduire les coûts de transaction et d'augmenter la vitesse des transactions. Niftify est aussi l'une des entreprises fiables qui adoptent l'approche de « monnayage sans frais », c'est à dire le monnayage d'un NFT sans avoir à payer de frais de réseau initiaux.

En plus de s'associer à Polygon, Niftify a conclu un partenariat avec Bittrex Global, l'une des plus grandes plateformes de négociation d'actifs numériques de la chaîne de blocs au monde, afin de faire valoir les produits novateurs de Niftify auprès des nouveaux utilisateurs.

« Chez Niftify, nous envisageons un avenir où les créateurs se connectent directement à leurs supporteurs du monde entier. Nous voulons porter le métavers à l'attention du grand public et le rendre aussi accessible que possible, a expliqué Bruno Ver, cofondateur et chef de la direction de Niftify. L'expansion aux États-Unis et l'amélioration de la fonctionnalité de la plateforme en réduisant considérablement le coût du monnayage et des transactions pour nos créateurs nous aident à concrétiser notre vision et nos objectifs. »

Niftify annonce également ces lancements de projets NFT :

Le 25 décembre, lancement du projet de Noël de Niftify : À compter de Noël, les utilisateurs auront accès au lancement de projet de Noël de Niftify, soit une collection de 5 000 NFT uniques. Les utilisateurs pourront acheter, soumissionner et vendre cette collection d'imagerie générée par ordinateur d'avatars de bonhommes de neige pour rejoindre la famille des neiges et obtenir un accès exclusif à la communauté Niftify.

Lié au lancement aux États-Unis, Niftify lancera le deuxième lot de The Syndicate, la collection exclusive de NFT de la plateforme avec Ice-T, légendaire rappeur, compositeur, acteur et producteur. Cet ensemble commémoratif de 10 000 NFT a été créé en collaboration avec Ice-T et Tommy the Animator. L'achat de ces NFT permet aux utilisateurs d'accéder au S Lounge, un métavers où vous pouvez vous entretenir avec le patron de Syndicate, « Iceberg », et tenir une réunion interactive sur vos actifs NFT, lesquels produiront peut-être un objet de collection. Pink Slip dès le 16 janvier : Niftify lancera Pink Slip, une série de collections NFT de voitures personnelles de célébrités où les NFT ont été numérisés par les célébrités elles-mêmes. Les propriétaires de ces NFT pourront faire courser leur voiture NFT pour obtenir des points et des avis « Pink Slips »", signifiant que s'ils gagnent la course contre un adversaire, ils remportent également sa voiture. Le premier lot mettra en vedette Tito Ortiz, sacré au temple de la renommée de l'UFC, et sa Rolls-Royce Phantom.

Actuellement en phase de lancement bêta, la plateforme Niftify permet aux gens de monnayer, d'acheter, de vendre et d'échanger des NFT. Contrairement aux autres plateformes, les créateurs sont invités à monnayer et à vendre leurs propres NFT pour profiter de la fonctionnalité des contrats intelligents, tout en ayant la possibilité de gagner des redevances sur toutes les ventes futures de leurs NFT monnayés en utilisant le protocole de redevances Etherum. Les NFT sur Niftify servent également de preuve de propriété et de suivi des antécédents, même pour les biens physiques, et de preuve d'authenticité pour les biens numériques et physiques de valeur.

Tous les lancements de projets NFT ont lieu à 16 h UTC à la date de diffusion. Les lancements de projets NFT sont ouverts à la population du monde entier, à l'exception des résidents des États-Unis, du Canada, de la Chine, de l'Iran, de la Libye, de la Corée du Nord, de la Syrie, de Cuba, de l'Afghanistan et de la Crimée (qui fait partie de l'Ukraine). À compter du 4 janvier 2022, tous les lancements de projets NFT seront également offerts aux résidents des États-Unis et du Canada.

Pour en savoir plus sur Niftify, visitez le site niftify.io.

À propos de Niftify

NiftifyTM a pour mission de créer une forte communauté de passionnés de NFT, soit des créateurs, des collectionneurs, des commerçants, des joueurs et des entreprises qui veulent acheter, vendre ou échanger des NFT. Grâce à une plateforme inclusive qui permet aux gens de créer, d'acheter, de vendre et d'échanger des NFT, Niftify offre tous les avantages de la chaîne de blocs, sans la complexité liée au fait de posséder un portefeuille ou d'effectuer des transactions en cryptomonnaie. Niftify vise à faire évoluer les NFT dont le statut est encore non mature, et à les intégrer au monde réel en libérant leur véritable potentiel.

