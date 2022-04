La nouvelle technologie de boyaux ALTRA 3D, basée sur l'expertise innovante de NIEDNER, élargit son éventail d'applications et son accès aux marchés finaux.

MONTRÉAL, QC, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - NIEDNER inc., un fabricant de premier plan de boyaux novateurs de haute performance, accroît aujourd'hui sa présence sur le marché mondial avec le lancement de la nouvelle génération de sa technologie ALTRA 3D.

La plus récente technologie innovante ALTRA 3D offre des performances spécifiquement adaptées aux applications à haute pression dans plusieurs marchés finaux, notamment les secteurs municipaux, forestiers, agricoles, miniers, industriels et plusieurs autres. Tirant parti des connaissances approfondies, des innovations en ingénierie et de l'expertise éprouvée de NIEDNER, la technologie ALTRA 3D apporte la fiabilité, la flexibilité et les résultats nécessaires afin de répondre aux multiples exigences observées dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui. Les propriétés uniques d'ALTRA 3D en font la solution la plus performante pour le transport d'eau, de minéraux, de coulis, de pétrole, de gaz, de produits chimiques et d'autres fluides dans des contextes environnementaux extrêmes.

ALTRA 3D a été conçue pour des conditions d'opération difficiles et n'est pas atteinte par la corrosion, ce qui en fait une solution extrêmement fiable et sécuritaire. Ce boyau tissé circulaire 3D combine les avantages d'un boyau à double chemise en un seul boyau, éliminant les formations de plis et les froissements. Cela signifie que la solution d'ALTRA 3D dure beaucoup plus longtemps que les autres options. En fait, lorsqu'elle est utilisée dans les limites de ses spécifications, aucune opération d'entretien supplémentaire n'est nécessaire pendant la durée de vie du boyau, ce qui évite les temps d'arrêt et permet ainsi d'économiser du temps et des investissements considérables.

« En s'appuyant sur le vaste héritage de notre entreprise, NIEDNER propose des solutions de boyaux innovantes et performantes qui offrent une résilience et une valeur marchande gagnante pour un large éventail d'applications », a déclaré Allen Walsh, directeur général, NIEDNER. « Avec notre nouvelle technologie ALTRA 3D, nous continuons d'élargir notre gamme de produits, ce qui nous permet d'offrir un ensemble grandissant d'applications à des marchés mondiaux existants et nouveaux ».

« Avec plus de 435 millions de mètres de boyaux flexibles de haute performance déployés dans le monde entier, NIEDNER établit à nouveau une nouvelle norme de performance pour ces boyaux avec notre dernière technologie ALTRA 3D et offre une durabilité inégalée. Notre engagement continu envers la recherche et le développement a permis à NIEDNER de réaliser une autre innovation de premier ordre », a déclaré Martin Bureau, vice-président, innovation. « La combinaison de produits de pointe en matière de haute pression et de débit, avec la flexibilité des boyaux textiles, offre la meilleure solution pour les applications les plus exigeantes. Rien d'autre sur le marché n'égale ALTRA 3D ».

ALTRA 3D respecte entièrement toutes les exigences des normes largement reconnues UL 19, NSF/ANSI 61, NFPA et API et est disponible dans des tailles allant de 1,5 à 12 pouces. Pour en savoir plus sur ALTRA 3D, visitez : https://niedner-altra.com/altra-3d/

À PROPOS DE NIEDNER

NIEDNER est un fabricant de premier plan de solutions innovantes et de haute performance pour le transfert des fluides. NIEDNER offre un large éventail de boyaux. Ses produits jouent un rôle essentiel dans de nombreuses applications au sein d'une grande variété de marchés finaux et ils sont vendus dans plus de 50 pays à travers le monde. Depuis plus d'un siècle, NIEDNER a repoussé les limites de la science des matériaux pour concevoir des produits qui dépassent toute attente.

