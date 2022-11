Nicolas Ellis nommé premier chef invité des Violons du Roy

QUÉBEC, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À la veille de la présentation du concert des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, Jonathan Cohen, directeur musical, ainsi que Laurent Patenaude et Patrice Savoie, codirecteurs généraux des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec, sont heureux d'annoncer la nomination de M. Nicolas Ellis à titre de premier chef invité des Violons du Roy, à partir de la saison 2023-2024. M. Ellis est un musicien de grand talent et d'une polyvalence parfaitement cohérente avec celle de l'orchestre.

Les Violons du Roy et Nicolas Ellis ont débuté leur collaboration en 2018, alors qu'il était convié à la direction de l'orchestre comme chef invité pour remplacer tour à tour Bernard Labadie, puis Jonathan Cohen, ce dernier lors d'une tournée américaine. Depuis, une véritable rencontre artistique et musicale s'est opérée entre Nicolas Ellis et les musiciens des Violons du Roy. En plus de concerts à Québec et à Montréal, Nicolas Ellis a également dirigé l'orchestre au Domaine Forget de Charlevoix et au Festival de Lanaudière, en compagnie de solistes comme Karina Gauvin et Kerson Leong.

Cette nomination s'inscrit dans la foulée de la réflexion entourant la dernière planification stratégique des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec, déposée à l'automne 2021. La présence d'un premier chef invité permettra, entre autres, de contribuer à la stabilité et à la continuité de l'équipe artistique de l'orchestre. Après le succès des derniers concerts dirigés par Nicolas Ellis à l'été et l'automne 2021, il apparaît clair que sa présence avec Les Violons du Roy peut contribuer de façon significative à la diversité et à l'attrait de leur programmation, tout en s'inscrivant parfaitement dans la philosophie artistique de leur organisation.

« Nicolas Ellis est un des jeunes chefs les plus doués au Canada, qui fait preuve d'une grande créativité et d'un charisme naturel. Les Violons du Roy souhaitent bâtir une solide relation et une véritable complicité artistique avec lui. »

Jonathan Cohen, directeur musical

« Je suis honoré et très emballé de développer ce partenariat avec Les Violons du Roy et leur directeur musical Jonathan Cohen. Dès ma première rencontre avec les musiciennes et musiciens, il était clair pour moi que j'espérais renouveler l'expérience.

La riche tradition des Violons du Roy ancrée dans le répertoire baroque et classique, ainsi que leur grande polyvalence et leur curiosité à jouer la musique des 20e et 21e siècles en font un ensemble absolument unique au Canada et sur la scène internationale. Je me réjouis de pouvoir m'inscrire dans leur histoire et de pouvoir annoncer cette nouvelle à l'aube de notre prochain programme autour des Variations Goldberg arrangées par Bernard Labadie, fondateur des Violons du Roy. »

Nicolas Ellis, premier chef invité désigné

« Nous sommes fiers de concrétiser cette entente avec Nicolas Ellis, qui se veut dans la continuité d'une relation artistique déjà très convaincante. Ce jeune chef québécois est appelé à connaître une brillante carrière comme en font déjà foi ses impressionnantes réalisations et ses nombreux engagements ici et à l'étranger. Cette association donnera lieu à plusieurs projets qui feront le bonheur des musiciens et des mélomanes. »

Laurent Patenaude et Patrice Savoie, codirecteurs généraux

Originaire du Saguenay et pianiste, formé au Conservatoire du Québec de Saguenay, à l'Université de Montréal et à l'École de musique Schulich de l'Université McGill, le jeune Nicolas Ellis cumule déjà une expérience impressionnante. Directeur artistique et fondateur de l'Orchestre de l'Agora, reconnu notamment pour son engagement social, il est aussi collaborateur artistique de l'Orchestre Métropolitain et de Yannick Nézet-Séguin, et a été chef en résidence à l'Orchestre symphonique de Québec, auprès de Fabien Gabel.

Entre autres honneurs, il est le récipiendaire de la Bourse de carrière Fernand-Lindsay 2017 et a été nommé Révélation classique de Radio-Canada 2018-2019. Il a aussi remporté le Prix Goyer Mécénat Musica 2021.

À titre de premier chef invité, Nicolas Ellis sera appelé à diriger plusieurs programmes lors des saisons régulières des Violons du Roy, ainsi qu'une diversité de projets entre autres dans les festivals et en tournées. Il s'agit d'une entente pour trois saisons, de 2023 à 2026.

Rencontre du public avec Nicolas Ellis

Le public est convié à rencontrer Nicolas Ellis lors d'un entretien préconcert le jeudi 24 novembre à 18 h 40 au Palais Montcalm à Québec.

Prochains concerts dirigés par Nicolas Ellis aux Violons du Roy

Nicolas Ellis sera à la direction des Violons du Roy comme premier chef invité désigné lors des concerts suivants présentés à Québec et à Montréal :

Les Variations Goldberg , le 24 novembre à 14 h et 19 h 30 au Palais Montcalm et le 27 novembre à l'église St. Andrew & St. Paul à 19 h 30, dans le cadre du Festival Bach Montréal.





, le 24 novembre à 14 h et 19 h 30 au Palais Montcalm et le 27 novembre à l'église St. Andrew & à 19 h 30, dans le cadre du Festival Bach Montréal. Schubert et la beauté du crépuscule , le 19 janvier à 14 h et 19 h 30 au Palais Montcalm et le 20 janvier à 19 h 30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.





, le 19 janvier à 14 h et 19 h 30 au Palais Montcalm et le 20 janvier à 19 h 30 à la du Musée des beaux-arts de Montréal. Cameron Crozman et le génie des Lumières, le 9 mars à 14 h et 19 h 30 au Palais Montcalm et le 10 mars à 19 h 30 à la Salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

