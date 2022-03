Nicholas Hune-Brown et The Walrus remportent le Prix Hillman du Canada 2022

Une enquête de Torstar/National Observer et Radio-Canada obtiennent des mentions honorables

TORONTO, le 15 mars 2022 /CNW/ - La Fondation Sidney Hillman annonce aujourd'hui que le 12e prix Hillman canadien annuel est décerné à Nicholas Hune-Brown et à The Walrus pour leur remarquable et vaste enquête intitulée The Shadowy Business of International Education.

Le reportage de Nicholas Hune-Brown révèle, pour la première fois, l'ampleur de l'exploitation et de la détresse des étudiants étrangers recrutés dans des programmes destinés aux étudiants internationaux offerts par des établissements d'enseignement postsecondaire canadiens, dans un marché estimé à plusieurs milliards de dollars.

L'enquête met en lumière les pratiques sans scrupules des agents de recrutement qui incitent souvent des familles peu fortunées à tout miser sur ces programmes aux frais de scolarité exorbitants, en échange des promesses d'une vie meilleure. Le journaliste a découvert que les étudiants étrangers ont souvent un statut précaire au Canada, ce qui les expose à l'exploitation par les employeurs, aux difficultés scolaires, à la dépression et à l'isolement, et parfois même, les conduit au suicide. « L'envergure et la profondeur de cette enquête inédite, ainsi que la puissance de son récit empreint de compassion incarnent véritablement l'esprit de Hillman », a souligné la juge Garvia Bailey. Mon plus grand souhait est que ce reportage provoque des changements significatifs et durables en vue de protéger les étudiants étrangers et leurs familles. »

Le jury du concours Hillman a également décerné deux mentions honorables :

La série Friends with Benefits, de Torstar/Toronto Star et National Observer par Noor Javed, Steve Buist, Sheila Wang et Emma McIntosh, est une enquête fouillée et courageuse qui examine les liens douteux existant entre les politiciens et les promoteurs immobiliers impliqués dans les projets de construction de l'autoroute 413 et de l'autoroute de contournement de Bradford en Ontario.

Le reportage On a volé ma fertilité, de Sylvie Fournier et Judith Plamondon, de l'émission Enquête de Radio-Canada, expose la situation de femmes du Québec et de l'ouest du Canada qui ont subi une stérilisation forcée après l'accouchement. Cette pratique est interdite dans de nombreuses juridictions et les journalistes ont découvert qu'elle est historiquement liée à un colonialisme et un racisme qui perdurent encore aujourd'hui.

« Pour faire du bon journalisme d'investigation, il faut se dévouer sans relâche à la recherche de vérités difficiles à entendre et avoir le courage de questionner ceux qui détiennent le pouvoir, a déclaré Alex Dagg, membre du conseil d'administration canadien de la Fondation Sidney Hillman et directrice régionale des politiques publiques d'Airbnb pour le Canada et le Nord-Est des États-Unis. Les lauréats Hillman de cette année sont des modèles du journalisme d'investigation, lequel joue un rôle essentiel dans la protection de notre société et le renforcement de notre démocratie. »

La Fondation Sidney Hillman tiendra son événement en présentiel le 31 mars à 18 h. La capacité d'accueil sera limitée et des mesures de précaution seront mises en place en raison de la Covid-19.

La Fondation Sidney Hillman honore l'excellence du journalisme au service du bien commun. Les Prix Hillman des États-Unis sont décernés annuellement depuis 1950 alors que le Prix Hillman du Canada est attribué depuis 2011.

SOURCE La Fondation Sidney Hillman

