- Il s'agit d'un médicament candidat potentiel pouvant servir d'agent thérapeutique à large spectre pour les maladies à coronavirus causées par différents coronavirus, y compris leurs variants -

OSAKA, Japon, 17 février 2022 /CNW/ - Les National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition (NIBIOHN; Ibaraki-shi, Osaka; directeur général : Yoshihiro Yoneda), en partenariat avec Shionogi & Company, Ltd. (Chuo-ku, Osaka; président et chef de la direction : Isao Teshirogi) ont réussi à trouver un nouvel anticorps à l'effet antiviral ciblant le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2), ses variants et les espèces de coronavirus qui en sont très proches.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202202107244-O2-7jtU6NgB

Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107030/202202107244/_prw_PI1fl_34k50Eru.jpg

L'anticorps nouvellement découvert se lie aux protéines de spicule du virus se trouvant à la surface des cellules infectées. L'anticorps fixé soutient la réponse immunitaire des personnes malades en s'attaquant aux cellules infectées par une activité cytotoxique à médiation cellulaire dépendante de l'anticorps (ADCC). Contrairement à de nombreux autres anticorps, le site de liaison (épitope) de celui qui a récemment été découvert est situé dans une partie précise de la structure de la protéine de spicule très peu susceptible de subir une mutation. Par conséquent, l'anticorps réagit à divers variants du virus, notamment Omicron. De plus, comme la structure de l'épitope connaissant peu de mutations est commune à de nombreux autres coronavirus très proches, l'anticorps à effet antiviral nouvellement découvert devrait se révéler efficace contre un large éventail de coronavirus, y compris d'éventuels variants.

Dans le contexte clinique actuel, les cocktails d'anticorps et autres anticorps neutralisants sont destinés aux personnes présentant une infection légère. En revanche, l'anticorps découvert récemment peut convenir au traitement de patients présentant un risque élevé d'être plus gravement malades. En outre, un « anticorps antiviral à large spectre » serait une solution idéale pour une utilisation d'urgence advenant une nouvelle pandémie de coronavirus, ce qui est très probable. Les NIBIOHN mèneront d'autres recherches.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la recherche, visitez le site :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202202107244-O1-E6Gkw0h2.pdf

SOURCE National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : (questions liées à l'actualité) SASAKI Masahiro, TAGUCHI Soichi, FUJITA Ritsuko; service de planification stratégique, National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition, tél. : +81-72-641-9832, courriel : [email protected] (Questions liées à la recherche) NA GATA Satoshi, chef de projet, Laboratory of Antibody Design, KAMADA Haruhiko, chef de projet, Laboratory of Biopharmaceutical Research, Center for Drug Design Research, National Institute of Biomedical Innovation, National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition, courriel : [email protected]